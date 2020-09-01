مراجعة إدارة مرور الجهراء يتطلب حجز موعد مُسبق من منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الجهراء للحصول على باركود الزيارة، وخطوات حجز الموعد، هذا وقد قررت وزارة الداخلية استقبال مراجعيها في الإدارات التابعة لها منذ بداية يوليو الماضي، بعد فترة غلق استمرت لمدة ثلاثة شهور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

حجز موعد مرور الجهراء

يُتيح رابط حجز موعد مرور الجهراء فرصة تحديد التاريخ وموعد مراجعة الإدارة، حيث يقوم المراجع بنفسه إلكترونيًا باختيار التاريخ ويوم المراجعة، وأيضًا تحديد توقيت زيارة إدارة المرور بمحافظة الجهراء.

شاهد أيضًا: حجز موعد مرور الفروانية

معاملات المرور كثيرة والتي تتطلب حضور المراجع، ومن تلك المعاملات: حجز موعد اختبار قيادة، حجز موعد تجديد دفتر سيارة، حجز موعد للرخصة، تصاريح، نقل الملكية، وغيرها الكثير.

خطوات حجز موعد مرور الجهراء

منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية هي المختصة بحجز مواعيد إدارات الوزارة.

رابط حجز موعد مرور الجهراء هو moi.gov.kw

اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية للموقع، ثم اختيار قطاع المرور والعمليات.

تبدأ الأن في خطوات حجز موعد جديد في مرور الكويت.

تُدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

شاهد أيضًا: حجز موعد ديوان الخدمة المدنية منصة متى

تختار إدارة مرور الجهراء.

تُدخل التاريخ والموعد لمراجعة مرور الجهراء.

تحصل على باركود المرور.

رابط حجز موعد مرور الجهراء

عند حصولك على باركود مرور الجهراء تلتقط صورة لهذا الباركود وتحتفظ بها على الهاتف الجوال، حيث تُبرز هذا الباركود لموظفي الاستقبال عند وصولك للإدارة يوم المراجعة، رابط حجز موعد مرور الجهراء هو:

moi.gov.kw

نظام حجز المواعيد في الكويت، حقق نجاحات كبيرة من حيث تحقيق النظام وعد التكدس في أي إدارة، كما ساهم نظام الحجز في تحسين الخدمات الحكومية، وتقليل وقت بقاء العميل داخل لمصلحة الحكومية.