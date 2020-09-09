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رابط حجز موعد مرور الفروانية للرخصة، تجديد دفتر السيارة، اختبار القيادة للرخصة

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد مرور الفروانية رابط حجز موعد مرور الفروانية

لن يتمكن المراجع من مراجعة إدارة مرور الفروانية بدون حجز موعد مسبق عبر منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية الإلكتروني، وكذلك الحال في كل إدارات مرور الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية والتي تعتبر من أكبر محافظات الكويت، ومعاملات مرور الفروانية التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا وحجز موعد كثيرة، ومنها حجز موعد للرخصة، وحجز موعد تجديد دفتر سيارة، وإختبار قيادة للرخصة، أو للحصول على تصريح.

1 حجز موعد مرور الفروانية
2 رابط حجز موعد مرور الفروانية

حجز موعد مرور الفروانية

تأتي خطوة المراجعة بالمواعيد المسبقة، تنفيذًا لتعاميم مجلس الوزراء الكويتي، والخطوة تهدف إلى عدم حدوث تكدس داخل إدارات المرور وكافة الجهات الحكومية في دولة الكويت، وذلك حفاظًا على صحة الجميع من المراجعين والموظفين.
حجز موعد مرور العاصمة الكويت
هذا وقد وفرت دولة الكويت ووزارة الداخلية منصة المواعيد لزيارة ومراجعة إدارات المرور في كل محافظات الدولة، ومراجعة كافة الإدارات التابعة للداخلية.

رابط حجز موعد مرور الفروانية

من خلال خطوات بسيطة يمكنك حجز موعد والحصول على باركود مرور الفروانية للرخصة أو تجديد دفتر السيارة أو غيرها من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا، وبإدخال البيانات المطلوبة عن المراجع تتوالى خطوات التسجيل، حتى تحدد موعد وتاريخ المراجعة، رابط حجز موعد مرور الفروانية هو:
moi.gov.kw
في نهاية التسجيل، تصلك رسالة تأكيد الحجز، وباركود مراجعة مرور الفروانية بالكويت، تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك، لتبرزه لموظفي الاستقبال يوم المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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