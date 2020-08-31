رابط حجز موعد مرور الفروانية منصة مواعيد وزارة الداخلية

مُراجعة مرور الفروانية يتطلب حجز موعد مُسبق قبل زيارة الإدارة وفرع مرور الكويت بمحافظة الفروانية لكافة المعاملات التي تتطلب حضور المراجع، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور الفروانية بالكويت وخطوات الحجز، حيث وفرت منصة المواعيد تلك وزارة الداخلية الكويتية على موقعها الإلكتروني، لخدمة مراجعي إدارات الوزارة المختلفة ومنها الإدارة العامة للمرور في دولة الكويت.

حجز موعد مرور الفروانية بالكويت

خدمات كثيرة تُقدمها الإدارة العامة للمرور بالكويت للمراجعين، منها: حجز موعد اختبار رخصة القيادة، حجز موعد تجديد دفتر السيارة، حجز موعد نقل ملكية سيارة.



وغيرها الكثير من معاملات المرور، تحصل من التسجيل على رابط حجز موعد مرور الفروانية على باركود مرور الكود، والذي تلتقط له صورة على موبايلك، وتُقدمه لموظفي الاستقبال عند زيارة مرور الفروانية في التاريخ والموعد الذي حددته من خلال الحجز.

خطوات حجز موعد مرور الفروانية بالكويت

1- الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتي من هنا.

2- اختيار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.

3- اختيار قطاع المرور والعمليات وهو رابط حجز موعد مرور الفروانية..

4- إدخال البيانات المطلوبة.

5- إختيار مراجعة فرع مرور الفروانية.

6- تحديد موعد وتاريخ المراجعة.

7- تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود موعدك مع مرور الفروانية.



رابط حجز موعد مرور الفروانية

تهدف منصة مواعيد وزارة الداخلية الكويتية إلى منع حدوث أي تكدس داخل إدارات المرور التابعة لها في كل محافظات الكويت، وإلى تقليل مدة بقاء العميل داخل الإدارة، وتقديم خدمة أفضل للمراجع، رابط حجز موعد مرور الفروانية بالكويت هو:

https://nat2.moi.gov.kw/moieap.nsf/request?openform&LangID=1&sec=T

منصة حجز المواعيد بوزارة الداخلية الكويتية، تأتي بهدف تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي، وتحقيق الخدمات إلكترونيًا، وهي قفزة هائلة نحو مستقبل أفضل للخدمات الحكومية في دولة الكويت.