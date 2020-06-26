رابط حجز موعد مستوصف الكويت أو مركز صحي

موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز مواعيد المستوصفات والمراكز الصحية سوف يستقبل طلبات المواطنين والمقيمين بداية من الأول من شهر يوليو 2020 القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف الكويت لجميع الراغبين في مراجعة تلك العيادات خلال الفترة القادمة، ويهدف نظام الحجوزات إلى تقليل وقت المراجع داخل المركز الصحي، ومنع حدوث أي ازدحامات حفاظًا على الجميع من المراجعين والفريق الطبي والإداريين، باركود زيارة المستوصف هو ما يجب أن يتوافر معك عند زيارة المستوصف أو العيادة.
رابط حجز موعد مستوصف الكويت موقع وزارة الصحة
- توفير خدمة المراكز الصحية بالكويت تأتي في بداية المرحلة الثانية من العودة للحياة الطبيعية.
- سوف يتم توسيع تلك خدمة الحجوزات بعد ذلك حتى تشمل عيادة الممارس العام.
- التسجيل لحجز الموعد يكون عبر الرقم المدني للمواطن، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- وتحديد المركز الصحي أو المستوصف الذي تود المراجعة من خلاله.
- في نهاية الحجز تحصل على باركود زيارة المركز الصحي والذي تُقدمه لموظفي الأستقبال.
- رابط حجز مستوصف ومركز صحي الكويت
- يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.