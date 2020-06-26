رابط حجز موعد مستوصف الكويت أو مركز صحي

موقع وزارة الصحة الكويتية لحجز مواعيد المستوصفات والمراكز الصحية سوف يستقبل طلبات المواطنين والمقيمين بداية من الأول من شهر يوليو 2020 القادم، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مستوصف الكويت لجميع الراغبين في مراجعة تلك العيادات خلال الفترة القادمة، ويهدف نظام الحجوزات إلى تقليل وقت المراجع داخل المركز الصحي، ومنع حدوث أي ازدحامات حفاظًا على الجميع من المراجعين والفريق الطبي والإداريين، باركود زيارة المستوصف هو ما يجب أن يتوافر معك عند زيارة المستوصف أو العيادة.

رابط حجز موعد مستوصف الكويت موقع وزارة الصحة