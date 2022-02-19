رابط حجز موعد مستوصف الكويت 2022 حولي والسالمية والجابرية والفروانية والزهراء وباقي المراكز

زيارة المستوصفات والإدارات التابعة لوزارة الصحة في الكويت تكون بعد حجز موعد مُسبق من خلال منصة المواعيد الحكومية، هذا ونستعرض معكم رابط حجز موعد مستوصف في الكويت 2022 لمراجعة مستوصفات العاصة ومستوصف حولي والسالمية والجابرية والفروانية والزهراء وكل المستوصفات في محافظات الكويت، هذا ويذكر ان معظم الجهات الحكومية تُلزم المراجعين بحجز مواعيد مُسبقة للحفاظ على سلامة الجميع.

طريقة حجز موعد مستوصف الكويت

حجز موعد مستوصف في الكويت يتم عبر موقع وزارة الصحة الكويتية وعبر منصة متى المركزية.

رابط موقع وزارة الصحة الكويتية هو هنا

في الصفحة الرئيسية تجد مواعيدي.

تختار حجز موعد مركز صحي.

بعد ذلك تُدخل البيانات المطلوبة.

تختار موعد مع مستوصف السالمية أو حولي أو الجابرية أو مستوصف الفروانية أو مستوصف الزهراء أو غيرها من المستوصفات بحسب عنوان سكنك.

بعد ذلك تُقدم طلب الحجز.

رابط حجز موعد مستوصف الكويت 2022

قامت وزارة الصحة بتحويل منصتها لحجز المواعيد إلى منصة متى المركزية الحكومية، حيث يجب أن يكون لديك حساب على منصة متى، أو تقوم بإنشاء حساب جديد، عند الدخول على حسابك تختار وزارة الصحة ثم تُكل الخطوات، رابط حجز موعد مستوصف الكويت 2022 هو:

رابط منصة متى

يجب أن تحتفظ بصورة باركوود الحجز على هاتفك النقال، حتى تتمكن من الدخول للمستوصف في الموعد والتاريخ الذي قمت بتحديده.