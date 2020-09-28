رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية ahmadi-edu.com

دشنت منطقة الأحمدي التعليمية في الكويت منصتها لحجز مواعيد المراجعة إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت لكل الراغبين في مراجعة إداراتها، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية على الإنترنت في الكويت لمراجعة المنطقة خلال الفترة الحالية، حيث قررت المنطقة التعليمية أنه لن يتم استقبال أي مراجع لا يحمل باركود الحجز، هذا وقد بدأت منطقة الأحمدي التعليمية في تطبيق هذا النظام مع بداية يوليو 2020 الماضي.

حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية

يهدف نظام حجز مواعيد منطقة الأحمدي التعليمية وكل المناطق التعليمية في الكويت إلى تنظيم العمل بصورة أكبر، كما يهدف إلى منع حدوث تكدس داخل إدارات المناطق التعليمية بالكويت، كما يساهم نظام حجز المواعيد على تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم.

تعرف إلى رابط حجز موعد مع محكمة الأحمدي

يجب على مراجع المنطقة التعليمية أن يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل زيارة الإدارة الراغب في مراجعتها، وذلك حفاظًا على الجميع من المراجعين والموظفين.

طريقة حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية أونلاين على الإنترنت

أولى خطوات حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية الذهاب إلى موقع المنطقة الإلكتروني على الإنترنت.

رابط منطقة الاحمدي التعليمية هو: http://www.ahmadi-edu.com/Common/MainCommon

تختار من الصفحة الرئيسية “حجز موعد”.

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تقرأ تعليمات الحجز، ثم تختار “دخول”.

تختار القسم أو الإدارة التي ترغب في مراجعتها مع منطقة الأحمدي التعليمية.

تُدخل البيانات المطلوبة.

تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود منطقة الأحمدي التعليمية.

رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية

يجب أثناء خطوات الحجز أن تختار الإدارة بشكل سليم، وتدخل البيانات المطلوبة بكل دقة، بعد ان تتم المراجعة، سيتم الاتصال بك لتسليم المعاملة لك، رابط حجز موعد منطقة الأحمدي التعليمية هو:

http://www.ahmadi-edu.com/Common/MainCommon

يجب أن تحتفظ بصورة باركود حجز المنطقة التعليمية في الأحمدي على هاتفك النقال، حتى تبرز صورة الباركود لموظفي الاستقبال يوم الحجز والمراجعة.