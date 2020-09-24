أعلنت منطقة حولي التعليمية أنها لن تستقبل أي مُراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت، حيث نقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية لكل الراغبين في مراجعة إدارات تلك المنطقة التعليمية لإنجاز معاملاتهم، حيث تستطيع من خلال حجز موعد مع منطقة حولي التعليمية الحصول على باركود الزيارة والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال وقت المراجعة.

منطقة حولي التعليمية حجز موعد

تُقدم منصة منطقة حولي التعليمية على الإنترنت خدمة حجز مواعيد المراجعة، كما تُقدم خدمة إلغاء حجز موعد، والاستعلام عن موعد، وقد بدأت المنطقة التعليمية بتطبيق نظام الحجز للمراجعة بداية من يوليو 2020 الماضي.

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يهدف نظام حجز المواعيد مع الإدارات التعليمية في الكويت إلى منع حدوث زحام وتكدس داخل إدارات تلك المناطق، للحفاظ على صحة الجميع سواء من المراجعين أو الموظفين والعاملين بتلك المناطق.

كيفية حجز موعد مع منطقة حولي التعليمية؟

الذهاب لموقع حجز مواعيد منطقة حولي التعليمية.

رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية هو http://hw.ebag-edu-kw.com/Booking.aspx

عليك الآن بكتابة المعلومات المطلوبة في استمارة الحجز.

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البيانات المطلوبة لحجز الموعد: الاسم، الرقم المدني، رقم الهاتف.

تحديد موعد وتاريخ مراجعة منطقة حولي التعليمية.

تحديد سبب المراجعة.

اختيار الإدارة.

رابط حجز موعد منطقة حولي التعليمية

بعد تقديم طلب الحجز، تصلك رسالة تأكيد الحجز، كما يصلك باركود مراجعة منطقة حولي التعليمية، عليك أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك النقال حتى موعد الزيارة، ومن ثم تقديمه لموظفي الاستقبال، الرابط هو: رابط حجز منطقة حولي التعليمية

يجب أن تستوفي كل الأوراق والمستندات المطلوبة للمعاملة، حتى تُنهي المعاملة خلال وقت المراجعة والحجز.