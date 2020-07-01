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رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت مراجعة البطاقة المدنية paci.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت للبطاقة المدنية رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت للبطاقة المدنية

تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، تستقبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مراجعيها بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020 مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، حيث ننشر من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد لهيئة المعلومات المدنية تلك الخدمة التي تقدم باركود مراجعة البطاقة المدنية الكويت أو استلام البطاقة المدنية، أو أي معاملة تخص البطاقة المدنية ويتطلب ذلك حضور المراجع بنفسه لأحد مقرات الهيئة، هذا ولن يُسمح بدخول أي مراجع لم يحجز موعد مُسبق للمراجعة.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت البطاقة المدنية

  • يبدأ الحجز الإلكتروني لمواعيد هيئة المعلومات المدنية بداية من يوم السبت 4 يوليو 2020.
  • تستقبل الهيئة مراجعيها يوميًا بداية من يوم الأحد من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 بعد الظهر، على أن يستمر تسليم البطاقة المدنية حتى الساعة الخامسة مساء.
  • حجز الموعد عن طريق البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني ورقم النقال.
  • رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت للبطاقة المدنية
  • بنهاية الحجز تحصل على باركود زيارة هيئة المعلومات.
  • احتفظ ببيانات الحجز.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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