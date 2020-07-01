رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت مراجعة البطاقة المدنية paci.gov.kw

تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، تستقبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية مراجعيها بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020 مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت، حيث ننشر من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد لهيئة المعلومات المدنية تلك الخدمة التي تقدم باركود مراجعة البطاقة المدنية الكويت أو استلام البطاقة المدنية، أو أي معاملة تخص البطاقة المدنية ويتطلب ذلك حضور المراجع بنفسه لأحد مقرات الهيئة، هذا ولن يُسمح بدخول أي مراجع لم يحجز موعد مُسبق للمراجعة.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت البطاقة المدنية