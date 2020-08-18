رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الفرع الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي وأوقات العمل

أعلنت هيئة المعلومات المدنية أن استلام البطاقة المدنية من فرعها الجديد بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي بحجز موعد مُسبق من خلال موقعها الإلكتروني، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لاستلام البطاقة من فرع الأحمدي الجديد وكل فروع الهيئة، وتقدم منصة حجز مواعيد المعلومات المدنية خدمة أخذ موعد لمراجعة باقي خدمات الهيئة والتي تتطلب حضور المراجع ومنها التوقيع الإلكتروني، يذكر أن فرع المدنية الجديد بالأحمدي يُقدم خدمة واحدة فقط وهي تسليم البطاقات المدنية الجاهزة.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت استلام البطاقة المدنية

قالت هيئة المعلومات المدنية أن أوقات عمل فرعها الجديد الواقع جنوب منطقة الصباحية محافظة الأحمدي من التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء يوميًا من الأحد حتى الخميس، وأضافت أنه يمكن الوصول إلى فرع المدنية الجديد عن طريق تطبيق كويت فايندر، والرقم الآلي للفرع هو (95099639)، رابط حجز موعد المعلومات المدنية هو:

paci.gov.kw

فرع المدنية جنوب الصباحية الجديد يخدم سكان محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير فقط، يجب تقديم باركود المعلومات المدنية عند مراجعة وزيارة الفرع.