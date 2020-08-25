رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية في الجهراء لاستلام البطاقة المدنية

توفر هيئة المعلومات المدنية خدمة استلام البطاقة المدنية الجاهزة في الكويت من خلال ثلاثة فروع أولها المقر الرئيسي بجنوب السرة، وفرع المدنية بالجهراء والفرع الجديد بجنوب الصباحية محافظة الأحمدي، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الجهراء وخطوات الحجز حتى الحصول على باركود المراجعة، وتوفر المعلومات المدنية منصة حجز المواعيد منذ يوليو الماضي، لخدمة استلام البطاقة المدنية، وباقي خدمات الهيئة التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا.

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الجهراء

خدمة حجز المواعيد عبر موقع الهيئة الإلكتروني، حيث تختار من القائمة الرئيسية خدمة حجز المواعيد، ثم تختار حجز موعد جديد للمراجعة، ثم تختار فرع الهيئة الذي ترغب في مراجعته وهنا المعلومات المدنية بالجهراء، وتقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة، رابط حجز موعد المعلومات المدنية الجهراء هو:

paci.gov.kw

يُرسل لك الموقع رسالة تأكيد الحجز، وتحصل على باركود المعلومات المدنية.

أوقات عمل هيئة المعلومات المدنية الجهراء

تعمل المعلومات المدنية بالجهراء فترتين يوميًا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وتقدم خلال الفترتين كل خدمات المعلومات المدنية التي تتطلب حضور المُراجع شخصيًا، فترة الصباحية من التاسعة حتى الواحدة ظهرًا، ومواعيد عمل الفترة المسائية بمدنية الجهراء من الثانية حتى الخامسة مساء.