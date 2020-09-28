رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت – منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية

أعلنت وزارة الأشغال العامة في بيان رسمي، بأنها لن تستقبل أي مراجع لطلب خدماتها بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، ونُقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت، وخطوات حجز الموعد عبر منصة متى المركزية، حتى الحصول على باركود مراجعة وزارة الأشغال، ويأتي استقبال الوزارة للمراجعين تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة.

حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت

جاء قرار الحكومة الكويتية بضرورة حجز مواعيد مراجعة وزارة الأشغال العامة وباقي الوزارات والمصالح الحكومية لتنظيم العمل داخل تلك الجهات، ولمنع حدوث أي تكدس أو زحام داخل تلك المقرات والجهات الحكومية.

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انعكس تطبيق نظام حجز المواعيد بصورة إيجابية خاصة في تحسين الخدمة الحكومية المقدمة سواء من وزارة الأشغال او باقي الوزارات، كما وفر النظام وقت وجهد المراجع للحصول على المعاملة.

طريقة حجز موعد وزارة الأشغال منصة متى في الكويت

أولى خطوات حجز موعد مع وزارة الأشغال العامة في الكويت هو الذهاب إلى منصة متى.

رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw

يجب أن يكون لديك حساب حتى تستطيع حجز موعد مع وزارة الأشغال أو أي وزارة موجودة على منصة متى.

الدخول على حسابك عبر منصة متى بالرقم المدني وكلمة المرور.

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عند الدخول على الحساب، تختار “البحث عن خدمات”.

ثم تختار وزارة الأشغال العامة.

تُدخل البيانات المطلوبة منك ونوع الخدمة المطلوبة.

تُحدد موعد وتاريخ المراجعة.

تصلك رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت منصة متى

إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى، تختار “تسجيل الدخول كمستخدم جديد”، تُدخل البيانات المطلوبة منك، في النهاية تقوم بإنشاء كلمة المرور الخاصة بك، رابط حجز موعد وزارة الأشغال العامة في الكويت هو:

meta.e.gov.kw

يجب أن تحتفظ ببيانات حسابك على منصة متى، حتى تستطيع الدخول على المنصة في كل مرة تريد فيها حجز موعد حكومي مع أي من الجهات الحكومية المتعاونة والموجودة على منصة متى.