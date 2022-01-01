تُقدم وزارة الخارجية الكويتية مجموعة من الخدمات القنصلية للمواطنين الكويتيين وللمقيمين الوافدين إلى الدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022 عبر منصة متى المركزية لحجز المواعيد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، هذا وتعتبر خدمة التصديقات هي واحدة من أهم الخدمات القنصلية وهي من أكثر المعاملات مع الوزارة.

حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022

منذ أكثر من العام، فرضت وزارة الخارجية مثلها مثل باقى الوزارات الكويتية، ضرورة حجز موعد من قبل كل المراجعين، قبل زيارة أي من فروع الوزارة بالشويخ أو برج التحرير أو صبحان، وتأتي تلك الخطوة، لتجنب حدوث أي ازدحام داخل فروع وزارة الخارجية التي تتعامل مع الجمهور، وذلك حفاظا على سلامة الجميع، خدمة حجز موعد وزارة الخارجية التصديقات، هي أكثر الخدمات المطلوبة، حيث يريد صاحب المعاملة التصديق على الشهادات الدراسية أو على المستندات الرسمية الصادرة من خارج دولة الكويت.

خطوات حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022 منصة متى

1- توجد طريقتين لحجز موعدك.

2- الأولى أن تذهب إلى رابط منصة متى.

3- الطريقة الثانية أن تذهب إلى موقع وزارة الخارجية الكويتية وهو www.mofa.gov.kw/ar وتختار الخدمات القنصلية، ثم حجز موعد، بعدها يحولك الموقع لمنصة متى.

4- رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022 منصة متى هو meta.e.gov.kw

5- تقوم بتسجيل الدخول على حسابك في منصة متى، إذا لم يكن لديك حساب تقوم بإنشاء حساب جديد.

6- بعد الدخول على حسابك تختار وزارة الخارجية.

7- تُكمل باقي الخطوات بيسر.

8- يرسل لك نظام الحجز رسالة بها بيانات حجزك.

رابط حجز موعد وزارة الخارجية الكويتية التصديقات 2022

نُقدم لك رابط حجز موعد التصديقات بوزارة الخارجية الكويتية، حيث من خلال الرابط، وبعد الدخول على الصفحة الرئيسية، تختار الخدمات القنصلية، وبعد الانتقال للصفحة الجديدة، تختار حجز موعد التصديقات، الرابط هو:

mofa.gov.kw

يجب أن تحتفظ بصورة باركود الحجز على هاتفك حتى تقوم بمراجعة فرع الوزارةالإنهاء معاملتك.