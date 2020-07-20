رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات moi.gov.kw

يواصل قسم الإقامات بوزارة الداخلية استقبال المراجعين من المقيمين في دولة الكويت وذلك منذ بداية يوليو 2020 وحتى الآن، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزرة الداخلية الكويت الإقامات لكل الراغبين في زيارة تلك الإدارة وإنهاء معاملاتهم خلال الفترة الحالية، سواء تجديد إقامة، أو نقل إقامة، أو أي من معاملات إدارة شؤون الإقامة الأخرى، يذكر أن وزارة الداخلية قد نفذت تعميم مجلس الوزارء بضرورة تقديم كل الخدمات للمواطنين والمقيمين مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات

تُقدم إدارة شؤون الإقامة الكثير من الخدمات للمقيمين بدولة الكويت، ومن أهم تلك الخدمات تجديد الإقامة لمن انتهت صلاحية الإقامة الخاصة بهم، كما يقدم رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية قسم الإقات خدمة حجز المواعيد بخصوص إقامات العمالة المنزلية، وأيضًا بخصوص التأشيرات، رابط حجز المواعيد هو:

moi.gov.kw

ومن خلال حجز الموعد تحصل على باركود قسم الإقامات بالداخلية، يذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالكويت قد وفر منصة المواعيد لمراجعة الكثير من إدارات الوزارة.

خطوات حجز موعد وزارة الداخليىة الكويت الإقامات