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رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات moi.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات

يواصل قسم الإقامات بوزارة الداخلية استقبال المراجعين من المقيمين في دولة الكويت وذلك منذ بداية يوليو 2020 وحتى الآن، ونستعرض من خلال هذا التقرير  رابط حجز موعد وزرة الداخلية الكويت الإقامات لكل الراغبين في زيارة تلك الإدارة وإنهاء معاملاتهم خلال الفترة الحالية، سواء تجديد إقامة، أو نقل إقامة، أو أي من معاملات إدارة شؤون الإقامة الأخرى، يذكر أن وزارة الداخلية قد نفذت تعميم مجلس الوزارء بضرورة تقديم كل الخدمات للمواطنين والمقيمين مع بداية المرحلة الثانية من خطة الدولة الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

1 رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات
2 خطوات حجز موعد وزارة الداخليىة الكويت الإقامات

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت الإقامات

تُقدم إدارة شؤون الإقامة الكثير من الخدمات للمقيمين بدولة الكويت، ومن أهم تلك الخدمات تجديد الإقامة لمن انتهت صلاحية الإقامة الخاصة بهم، كما يقدم رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويتية قسم الإقات خدمة حجز المواعيد بخصوص إقامات العمالة المنزلية، وأيضًا بخصوص التأشيرات، رابط حجز المواعيد هو:
moi.gov.kw
ومن خلال حجز الموعد تحصل على باركود قسم الإقامات بالداخلية، يذكر أن الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالكويت قد وفر منصة المواعيد لمراجعة الكثير من إدارات الوزارة.

خطوات حجز موعد وزارة الداخليىة الكويت الإقامات

  • الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية moi.gov.kw
  • اختيار منصة المواعيد ثم حجز موعد شؤون الإقامات.
  • تُقدم البيانات الأساسية في الطلب، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
  • تختار تاريخ وموعد حجز المراجعة.
  • بنهاية الخطوات تحصل على باركود حجز قسم الإقامات بوزارة الداخلية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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