رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت للحصول على الباركود moi.gov.kw

توفر وزارة الداخلية الكويتية منصة المواعيد لمراجعيها في عدد من إدارات الوزارة لحجز موعد مُسبق للمراجعة مع بداية المرحلة الثانية من خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة الداخلية وخطوات التسجيل والحجز، حيث توفر الوزارة للمواطنين والمقيمين الكثير من الخدمات إلكترونيًا، منها خدمة حجز شؤون الإقامة، والشؤون المالية والإدارية، وخدمة حجز موعد إدارة المرور، وخدمة حجز موعد للتقديم على السفر مع إدارة أمن المطار، وغيرها الكثير من خدمات المواعيد.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية الكويت