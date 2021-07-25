رابط حجز موعد وزارة الداخلية شؤون الإقامة الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد وزارة الداخلية شؤون الإقامة حجز موعد وزارة الداخلية شؤون الإقامة

دشنت وزارة الداخلية الكويتية منصتها لحجز مواعيد الإدارات التابعة لها منذ منتصف العام الماضي، حيث لا تستقبل إدارات وزارة الداخلية إي مراجع بدون حجز موعد مُسبق وإبراز الباركود، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد شؤون الإقامة في مدينة الكويت وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، حيث يقصد الوافدين في الكويت إدارة شؤون الإقامات لإنهاء الكثير من المعاملات التي تتعلق بتوفيق أوضاعهم في البلاد.

رابط حجز موعد وزارة الداخلية شؤون الإقامة

عند دخولك على موقع وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت، تجد في القائمة الرئيسية للموقع “منصة المواعيد”، بعد اختيار تلك الأيقونة، تختار قطاع شؤون الإقامة، بعدها تدخل البيانات المطلوبة منك، وتُحدد نوع المعاملة وفرع شؤون الإقامة المراد مراجعته في الفروانية أو حولي أو أي من باقي الفروع، بعدها تُحدد موعد وتاريخ المراجعة، رابط حجز موعد وزارة الداخلية شؤون الإقامة هو:
moi.gov.kw
بعد تقديم طلب الحجز، يرسل لك النظام رسالة تأكيد الحجز وباركود المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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