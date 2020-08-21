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رابط حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت للحصول على باركود المراجعة

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت رابط حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت

باركود وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت هو أهم ما يشغل تفكير مراجعي الوزارة لأخذ موعد لمراجعة أي من إداراتها المنتشرة في محافظات الكويت، ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة الكويتية بحجز موعد قبل مراجعة أي من الجهات الخدمية الحكومية وذلك مع بداية شهر يوليو 2020 الماضي.
رابط تحميل تطبيق وافي حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
هذا وقد دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت تطبيق وافي لحجز موعد مراجعة، ويتواجد تطبيق وافي لهواتف الأندرويد والأيفون على المتاجر المتخصصة، والتطبيق سهل الاستخدام، ويقدم عدد من الخدمات الهامة لعملاء الشؤون الاجتماعية الكويتية.

رابط حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت

حجز موعد الشؤون الاجتماعية الكويت يتم عبر تنزيل تطبيق وافي على هاتفك النقال، ويقدم تطبيق وافي الكويت عدد من الخدمات الهامة، ومنها: خدمة حجز موعد، خدمة إلغاء موعد، خدمة معرفة أماكن وعناوين وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت، خدمة تطبيق وافي حجز موعد تكون عبر إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، ثم تحديد موعد ويوم وتاريخ مراجعة وزارة الشؤون والعمل، في النهاية تحصل على باركود مراجعة الشؤون، رابط تطبيق وافي للأندرويد حجز موعد الشؤون هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.mosa.wafi&hl=ar
حقق نظام حجز مواعيد الشؤون الاجتماعية في الكويت عبر تطبيق وافي نجاح كبير، ومنع حدوث أي زحام داخل إدارات الوزيرة، كما قلل مدة بقاء العميل أثناء المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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