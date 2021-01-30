Take a fresh look at your lifestyle.


رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021 عبر moj gov

بواسطة آية الاباصيري
رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت

قامت وزارة العدل في الكويت بتوفير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021 للمواطنين والمقيمين في الكويت، وتوفير الكثير من الخدمات المميزة إلكترونيا، ولذلك تعمل الدولة لتوفير الوقت والجهد، وتقديم الكثير من الحلول لمجابهة خطر فيروس كورونا، وتأتي خدمة حجز الموعد في المقدمة، كما أنها تسعى لمواكبة التقدم التكنولوجي، حيث تقوم الدولة بالتجهيز لتحويل كافة خدماتها إلكترونيا.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021

وفرت الحكومة رابط من أجل حجز الموعد، وذلك بواسطة الموقع الرسمي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • انتقل مباشرة إلى موقع وزارة العدل الكويتية عبر الموقع الرسمي
  • على الواجهة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم، انقر فوق علامة التبويب (نظام الحجز).
  • ثم انقر على حجز موعد في وزارة العدل.
  • بعد ذلك ستنتقل إلى الصفحة التالية من أجل إدخال البيانات وذلك لإكمال تحديد وقت للموعد.
  • بعد إدخال المعلومات المطلوبة، سيتم عرض قائمة بالأوقات المتوفرة من أجل أخذ موعد.
  • اختر الوقت والتاريخ المناسبين لتحديد موعد مع وزارة العدل.
  • بعد ذلك، سترسل الوزارة لمقدم الطلب رقم تسجيل Barcord إلى رقم الجوال الخاص به.
  • قم بطباعة الباركود الخاص بالموعد وتاريخ الحجز.
  • من خلال هذه الخطوات، يمكن تقديم طلب المواعدة عبر الإنترنت في وزارة العدل الكويتية.

وفي الختام، نكون قد عرضنا لكم رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021 والذي وفرته الوزارة من أجل تحديد موعد مناسب خاص بكل شخص، وذلك لقضاء حوائجهم من أجل التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت

أخبار العالم

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

أخبار العالم

المصادقة في تطبيق هويتي.. أعرف كيف تُفعل وتستخدم تلك الخاصة للحصول على الخدمات…

أخبار العالم

أسعار الفقع في الكويت 2021

أخبار العالم

الكويت.. حظر بيع وتصدير الأخشاب المحتطبة محليًا

أخبار العالم

تغيير عنوان السكن في الكويت.. شرط جديد في 2021

أخبار العالم

رابط نقل كفالة مادة 18 أون لاين – تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر

أخبار العالم

شروط القبول أكاديمية صيانة الطائرات في الإمارات ومواعيد التقديم للعم الدراسي 2021

أخبار العالم

خطوات المصادقة من تطبيق هويتي للحصول على خدمات وزارة التجارة

أخبار العالم

رابط الاستعلام عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.