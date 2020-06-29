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رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت moj.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز مواعيد وزارة العدل الكويت رابط حجز مواعيد وزارة العدل الكويت

أعلنت وزارة العدل الكويتية عن استقبال مراجعيها في كافة الإدارات التابعة للوزارة عن طريق حجز موعد مُسبق مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت وخطوات التسجيل للحصول على باركود الزيارة لمقر وإحدى إدارات الوزارة، وقالت الوزارة أنه يُمكن حجز أكثر من موعد في نفس اليوم طالما أن تلك المواعيد ستكون في مبنى واحد، وأضافت أن المتقاضين ولهم جلسة محكمة يمكنهم الذهاب لحضور الجلسة دون حجز موعد مع ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت

  • تذهب إلى موقع وزارة العدل الكويتية الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
  • تدخل على نظام حجز المواعيد واختيار “طلب موعد”.
  • أدخل البيانات المطلوبة.
  • رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت
  • التقط صورة بهاتفك لكود زيارة وزارة العدل لتقدمه لموظفي الاستقبال.
  • احتفظ ببيانات الحجز.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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