رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت moj.gov.kw

أعلنت وزارة العدل الكويتية عن استقبال مراجعيها في كافة الإدارات التابعة للوزارة عن طريق حجز موعد مُسبق مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت وخطوات التسجيل للحصول على باركود الزيارة لمقر وإحدى إدارات الوزارة، وقالت الوزارة أنه يُمكن حجز أكثر من موعد في نفس اليوم طالما أن تلك المواعيد ستكون في مبنى واحد، وأضافت أن المتقاضين ولهم جلسة محكمة يمكنهم الذهاب لحضور الجلسة دون حجز موعد مع ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت