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رابط حجز موعد وزارة العدل لزيارة محكمة أو كتابات العدل أو الفروع

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد وزارة العدل رابط حجز موعد وزارة العدل

موقع حجز موعد وزارة العدل يشغل تفكير الجميع في كل مدن المملكة حاليًا بعد الكشف رسميًا من قبل الوزارة عن تدشين خدمة الحجز الإلكتروني لزيارة المحكمة أو كتابات العدل أو فروع الوزارة المتنوعة وغيرها من المرافق العدلية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة العدل، كما نقدم طريقة حجز موعد محكمة أو كتابات عدل، يبدأ عمل هذا الموقع وتلك الخدمة الجديدة بداية من اليوم الأحد 7 يونيو 2020، هذا وقد أعلنت وزارة العدل أن مواعيد العمل اليومية في كل المرافق العدلية من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 6.30 مساء.

رابط حجز موعد وزارة العدل الإلكتروني

خدمة حجز مواعيد وزارة العدل مُقدمة لمن يريد خدمة غير متوفرة إلكترونيًا عبر بوابة ناجز أو عبر مركز التواصل الموحد 1950، ويجب على زائر المقرات العدلية الالتزام باليوم والموعد المحدد، كما يتوجب على الزائر تقديم باركود حجز موعد محكمة عند الدخول لمقر أو فرع الوزارة، رابط حجز موعد وزارة العدل هو:
http://najiz.sa
طريقة التسجيل للحصول على باركود وزارة العدل، عبر النفاذ الوطني الموحد ببوابة ناجز، ثم خدمة مواعيد، بعدها تختار حجز موعد جديد، بعدها تُدخل بياناتك، وسبب الزيارة، والتاريخ والموعد، بعدها تحصل على باركود الحجز أو التذكرة الإلكترونية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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