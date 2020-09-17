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رابط حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى الكويت

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد وزارة المواصلات الكويت حجز موعد وزارة المواصلات الكويت

تقدم منصة متى بالكويت خدمة حجز موعد مع وزارة المواصلات الكويتية لتنضم الوزارة إلى الجهات الحكومية على تلك المنصة المخصصة لحجز المواعيد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد وزارة المواصلات، وطريقة وخطوات الحجز البسيطة والسهلة، هذا وتُقدم وزارة المواصلات الكثير من الخدمات الحيوية في الدولة، منها الخدمات البريدية، خدمات الهاتف، خدمات تجارية متنوعة.

1 خطوات حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى
2 رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

خطوات حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى

  • الدخول على منصة متى لحجز موعد وهي meta.e.gov.kw
  • الدخول على حسابك في موقع متى بالرقم المدني وكلمة المرور.
  • اختيار البحث عن خدمات.
  • اختيار وزارة المواصلات.
  • شاهد أيضَا: حجز موعد وزارة العدل منصة متي الكويت
  • حجز موعد وتاريخ المراجعة.
  • إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى لحجز موعد وزارة المواصلات تختار إنشاء حساب جديد.
  • ثم تُدخل البيانات المطلوبة، وتستمر في الخطوات حتى يكون لك حساب وكلمة مرور على منصة المواعيد الحكومية الكويتية.

رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت منصة متى

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، أعلنت وزارة المواصلات انها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى، وإبراز باركود الحجز لموظفي الاستقبال، هذا ورابط حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى هو:
meta.e.gov.kw
عليك أن تحتفظ ببيانات حسابك على منصة متى، حيث تستطيع من خلاله حجز موعد مع الكثير من الوزارات والهيئات الكويتية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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