رابط حجز ونترلاند الكويت 2023.. أجمل الوجهات الترفيهية

يجب أن تحجز تذكرتك قبل زيارة الوجهة السياحية الأبرز حاليًا في الكويت وهي ونترلاند الكويت 2023 والتي تم إحضار ألعابها الحديثة من المملكة المتحدة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر ونترلاند الكويتي 2023 للموسم الحالي، وأهم المعلومات عن تلك الوجهة الترفيهية، وتأتي إقامة ونترلاند الكويت بعد نجاحها في الرياض.
رابط حجز ونترلاند الكويت 2023
- أسعار تذاكر ونترلاند الكويت 2023 تبلغ 5 دينار للتذكرة الواحدة، الأطفال 4 سنوات فأقل الدخول مجاناً.
- يُسمح للفرد الواحد حجز بحد أقصى 10 تذاكر فقط في اليوم الواحد.
- تفتح الحديقة أبوابها يومًا من الساعة 5 مساء حتى 12 مساء من الأحد إلى الأربعاء – من الساعة 1 ظهرًا إلى 12 مساء أيام الخميس والجمعة والسبت.
- تُقدم الوجهة إلى جانب الألعاب عروض فنية مباشرة وموقع للتسوق، إلى جانب مجموعة من أفضل المطاعم والكافيهات.
- رابط حجز ونترلاند الكويت هو: winterland.kw
- موقع الونترلاند في حديقة الشعب ويوجد في الموقع مكان كبير للسيارات.