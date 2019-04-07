بالفيديو | خطوات التسجيل في دفعة حساب المواطن القادمة 18

أعلن حساب المواطن على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر عن المبادرة في تسجيل برنامج حساب المواطن وذلك للإستفادة من دفعة مايو الدفعة القادمة، يهدف حساب المواطن إلي تخفيف الأعباء على المواطنيين السعوديين تزامناً مع التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في الوقت الحالي، وحتي لا تتأثر الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل يقوم حساب المواطن بتعويضهم بمبالغ مادية

رابط التسجيل في الدفعة 18 حساب المواطن

كما أكدت صفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر من أجل الاستفادة من الدفعة 18 حساب المواطن، أن يتم التسجيل قبل يوم 10 أبريل، الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء القادم والموافق العاشر من أبريل 2019 هو موعد صرف الدفعة 17 حساب المواطن، ولا بد التسجيل قبل صرف الدفعة 17.

الدخول إلي رابط حساب المواطن من هنا. الضغط على نافذة تسجيل جديد. ملئ البيانات المطلوبة بشكل صحيح. سوف تصلك رسالة على الجوال بالرقم السري الخاص بك. قم بتسجيل الدخول بالرقم السري. سوف تُفتح لك نافذة جديدة يُمكنك من خلالها تغيير الرقم السري. بعد تغيير كلمة المرور، سوف تظهر لك 4 نوافذ. قم بالضغط على تعبئة/ إستكمال الطلب وملئ البيانات العامة الخاصة بك.

وإليكم فيديو يوضح لكم خطوات التسجيل في حساب المواطن:

يُرجي إتباع الخطوات المذكورة بشكل صحيح، كما يُمكنكم أيضاً التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن في حالة واجهتكم أي مشكلة عن طريق الاتصال على الرقم التالي 19912، نُذكركم أيضاً بأنه متبقي يومان على صرف الدفعة السابعة عشر من حساب المواطن يوم الأربعاء القادم الموافق العاشر من أبريل 2019، ولا بد من التسجيل في الدفعة 18 قبل 10 أبريل، وفق ما نبه عليه حساب المواطن.