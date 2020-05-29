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رابط حملة فينا خير البحرين bahrain.bh

بواسطة محمود عطا الله
رابط حملة فينا خير رابط حملة فينا خير

رابط حملة فينا خير بالبحرين يبحث عنه الكثيرين من المتضررين مما يشهده العالم صحيًا والمتضررين من المواطنين من حالة منع التجول في الدولة، حيث ننشر رابط التسجيل في حملة فينا خير من هنا حيث تسعى دولة البحرين من خلال نظام فينا خير إلى تخفيف الآثار الاقتصادية على الأسر والمواطنين البحرينيين، حيث تقدم الدولة للمستحقين من المواطنين الدعم اللازم لعبور الفترة الحالية بسلام.

رابط حملة فينا خير البحرين

موقع حملة فينا خير لدعم البحرينيين المتضررين خلال الأزمة الحالية تقدمه البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في البحرين، حيث تستطيع التسجيل في نظام فينا خير من خلال بياناتك الشخصية، بداية التسجيل في النظام عن طريق رقم الهوية، وتاريخ صلاحية بطاقة الهوية، والرقم المجمع، بعد ذلك تنتقل إلى سبب الاستحقاق للدعم، يشرف على الحملة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه من صاحب السمو ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين، رابط حملة فينا خير هو:
bahrain.bh
يجب أن يكون المتقدم بحريني ولا يعمل.
هذا وتدرس الطلبات الجهات المختصة وتقوم بالرد عليها في أسرع وقت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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