رابط حملة فينا خير البحرين bahrain.bh

رابط حملة فينا خير بالبحرين يبحث عنه الكثيرين من المتضررين مما يشهده العالم صحيًا والمتضررين من المواطنين من حالة منع التجول في الدولة، حيث ننشر رابط التسجيل في حملة فينا خير من هنا حيث تسعى دولة البحرين من خلال نظام فينا خير إلى تخفيف الآثار الاقتصادية على الأسر والمواطنين البحرينيين، حيث تقدم الدولة للمستحقين من المواطنين الدعم اللازم لعبور الفترة الحالية بسلام.

رابط حملة فينا خير البحرين

موقع حملة فينا خير لدعم البحرينيين المتضررين خلال الأزمة الحالية تقدمه البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في البحرين، حيث تستطيع التسجيل في نظام فينا خير من خلال بياناتك الشخصية، بداية التسجيل في النظام عن طريق رقم الهوية، وتاريخ صلاحية بطاقة الهوية، والرقم المجمع، بعد ذلك تنتقل إلى سبب الاستحقاق للدعم، يشرف على الحملة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه من صاحب السمو ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين، رابط حملة فينا خير هو:

bahrain.bh

يجب أن يكون المتقدم بحريني ولا يعمل.

هذا وتدرس الطلبات الجهات المختصة وتقوم بالرد عليها في أسرع وقت.