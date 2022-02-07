رابط سداد فواتير stc فيفا الكويت للاستفادة من الدفع السريع أون لاين

شركة فيفا اس تي سي قطعات أشواطاً في تمكين العميل بدفع الفاتورة بالطرق المناسبةّ ، كجزء من الخدمات المهمة التي تقدمها أون لاين على الموقع الالكتروني وبالمثل التطبيق الذكّي my stc، وتعد الفاتورة أمرُ لابد من الاطلاع عليها بما يتعلق بالتفاصيل المرتبطة بها أي حساب الفاتورة التي صدرت للعميل من شركة الاتصالات الكويتية stc kw وذلك لغرض سرعة سداد قيمة شريحة الأنترنت او الموبايل من قبل مشترك STC بطرق الدفع المتاحة مثل إضافة رقم الهاتف خدمة الدفع السريع- او زيارة احد مراكز stc وذلك لتجنب قطع الرقم في حال التأخر في سداد المفوترات.
دفع فواتير فيفا
تتنوع خيارات دفع فواتير فيفا أكثر من أيّ وقت مضى، مع ذلك، قد تكون أكثر طرق الدفع شيوعا هي الدفع السريع التي توفر الكثير من الوقت والجهد وهي آلية دفع آمنة لسداد الفواتير من خلال الموقع الالكتروني لشركة الاتصالات فيفا والآن STC. وسوف نستعرض ضمن التوضيحات التالية دفع فواتير شركة st المعروفة سابقا بـ” فيفا بأكثر من طريقة عبر رقم خط الاتصال
طريقة دفع فواتير اس تي سي شركة الاتصالات الكويتية
- أختر الدفع السريع وهي ميزة متاحة عبر تطبيق stc بالإضافة لموقع شركة الاتصالات الرسمي وهو https://stc.com.kw
- في الحقول الفارغة اضف رقم هاتفك او رقم الفاتورة لسدادها- وذلك مرتين.
- أدخل المبلغ الذي ترغب بسداده ضمن خطة الدفع لشركة stc بوسيلة الدفع السريع.
- ولذلك اتبع التعليمات المتعلقة بإتمام دفع الفواتير المفوترة عن طريق البطاقة الائتمانية الخاصة بك لمواصلة الدفع عبر خدمة كي-نت ثم النقر على خيار التقديم.
مع ملاحظة انه في إطار هذه الخدمة تسمح لإعادة شحن الرصيد والدفع للفاتورة وبمجرد إدخال رقمك إن كانت رقم الهاتف او رقم الفاتورة سيتعرف النظام على الخدمة التي تريد إنجازها في عملية الدفع، ويعتبر الفرق بين خط وخطوط الدفع المسبق ظهور المبلغ المستحق والمبلغ المراد دفعه.
الدفع عبر تطبيق STC روابط تحميل
- حمل من الرابط تطبيق mystc KW وهو تطبيق اس تي سي المتوفر لأنظمة الأندرويد من متجر جوجل
- أو تحميل تطبيق mystc KW الذي يعمل على أنظمة IOS للايفون من متجر ستور أبل.
- الدخول على التطبيق my stc والنقر على الخدمات الذاتية ثم خدمات من الصفحة الرئيسية، بعدها إختيار تفاصيل الفاتورة، تفاصيل الفاتورة.
- تتمكن الآن من استخدام خدمة دفع فواتير شركة الاتصالات الكويتية وهي متاحة أيضا عبر البوابة الالكترونية stc com kw عن طريق النت.
- يجب على المستخدم إختيار الدفعات الالكترونية ثم خيار سداد فاتورة، وبهذا تتبقى خطوات قليلة لاستكمال عملية الدفع فيفا فيما يخص الفواتير
- التأكيد على مبلغ الفاتورة
- إتباع التعليمات المتعلقة بالدفع الائتماني.
- إذا واجهتك أي مشكلة في العملية او إنك تريد الاستفسار عن الفاتورة ودفعها أو أي شيء آخر يمكن طلب 102 وسيكون الموظفين جاهزين للرد والتجاوب في إطار تشغيل خدمة العملاء.