رابط فحص المنحة القطرية لشهر يونيو 2019 | رابط موقع وزارة التنمية الاجتماعية فلسطين

أعلن السفير القطري محمد العمادي فور وصوله لغزة عن صرف مساعدات قطرية بقيمة 100 دولار من وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، ويتساءل الكثير عن رابط فحص المنحة القطرية لشهر يونيو 2019، وكان السفير القطري قد وصل إلى قطاع غزة من أيام قليلة تمهيدًا لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة بقيمة 100 دولار، ولذلك نقدم لكم رابط فحص المنحة القطرية لشهر يونيو 2019.

رابط فحص المنحة القطرية لشهر يونيو

سوف يتم تفعيل خدمة فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لشهر يونيو 2019 خلال ساعات للاستعلام عن قائمة الأسماء المستفيدة بمنحة قيمتها 100 دولار قد أعلن عن صرفها السفير القطري فور وصوله لقطاع غزة، وكان خالد الحردان نائب السفير قد وصل إلى قطاع غزة قبل وصول السفير بساعات قليلة تمهيدًا لوصول السفير القطري محمد العمادي، وللدخول على رابط فحص المنحة القطرية لشهر يونيو 2019 من موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

المنحة القطرية لشهر يونيو

حرص السفير القطري محمد العمادي على حمل منحة للأسر الفقيرة في قطاع غزة تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقسمه 10 ملايين دولار لشراء الوقود و5 ملايين لمشاريع الأمم المتحدة و10 ملايين دولار أخرى يتم توزيعها كمنحة للأسر الفقيرة في القطاع، وكان وصول المنحة القطرية ضمن تجهيزات التهدئة المقرر أن تمم بين قيادات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس المسئولة عن إدارة القطاع بوساطة عدد من الدول العربية.

وقد وصل السفير العمادي إلى قطاع غزة لمتابعة سير عمال اللجان القطرية، للاطمئنان على أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة حيث يشهد القطاع العديد من الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ ثلاثة عشر عام بدءًا من عام 2006 بالإضافة إلى الانقسامات الداخلية في القطاعات الفلسطينية نفسها.