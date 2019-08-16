رابط فحص كابونة الوكالة دورة شهر اغسطس 2019

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” انه من المقرر استلام الكابونات البيضاء والصفراء للدورة الجديدة الخاصة بشهر أغسطس 2019 ستكون موعدها مع بداية الشهر، ليتم تسليمها الى كل مستفيدي كابونات الاونروا في قطاع غزة بفلسطين، وانه سوف يتم صرف المساعدات الغذائية الخاصة بالكابونة البيضاء بعد الإنتهاء من صرف الكابونة الصفراء لكل المستفيدين، وذلك في جميع فروع مكاتب الأونروا الموجودة في قطاع غزة .

فحص كوبونات الوكالة

واعلنت الاونروا ان المساعدات الغذائية تتكون من زيت طعام ودقيق، وأرز وعدس وعلب سمك، وبعض من المواد الغذائية العاجلة، والتي تهدف الى مساعدة الأسر الفقيرة، وتقديم دعم لهم لتلبية إحتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية،وطلبت الوكالة من المستفيدين من كابونات الوكالة بضرورة الإطلاع على موعد تسليم الكابونات، وان خدمة فحص الكابونة غير متواجدة في مراكز التوزيع، ولكن يمكنكم الاستعلام عن الكابونة من الموقع الرسمي لوكالة غوث اللاجئين “الأونروا” واحضار المعلومات التالية .

نوع الكابونة .

تاريخ الكابونة .

رقم الدفتر.

رقم الصفحة، ويجب الاخذ فى الاعتبار انه غير مسموح بإستلام الكابونة قبل الموعد المحدد .

وتعمل وكالة غون اللاجئين التابعة للامم المتحدة على تقديم الحماية والدعم الى 4.7 مليون لاجىء فلسطيني مسجلين بالهيئة في الدول التالية لبنان والأردن وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، وتضم قائمة الدول المانحة لتمويل الأونروا المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية والسويد والولايات المتحدة وكندا ودول الخليج العربي و اليابان والدول الإسكندفانية .