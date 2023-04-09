رابط فحص 100 دولار للمنحة القطرية برقم الهوية فقط

يعتمد الكثيرين على رابط فحص 100 دولار ضمن طرق الإستعلامات عن منحة شهر 4 وهو مبلغ مالي تعد اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المشرف الأساسي على عملية صرفه، ويستفيد من رابط الإستعلام العديد من الأشخاص في قطاع غزة لإمكانية الحصول على معلومات حول إمكانية الحصول على المنحة المالية التي تقدمها قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة، ويشمل معرفة أسماء المستفيدين، ومواقع توزيع المنحة، ومواعيد المحددة للصرف.

المنحة القطرية

تأتي منحة العون الإنساني للأسر المتعففة التي تقدمها قطر للفلسطينيين من أجل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة والمحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، كما تهدف المنحة بواقع 100 دولار لكل أسرة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات الأسر الأساسية مثل تلبية الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والملابس، ويتم إدارة صرف المنحة من قبل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ويتم التنسيق لعملية الصرف لهذه المنحة مع الجهات الفسطينية المعنية ومكاتب الأمم المتحدة.

فحص المنحة القطرية

الرجاء فتح رابط فحص 100 دولار المتوفر على الأنترنت من العنوان التالي query.gov.ps

من خلال صفحة الإستعلام، قم بإدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد ثم النقر على زر بحث

بعد إرسال النموذج سيتم عرض النتائج التي تشير إلى مدى إمكانية الحصول على المنحة القطرية، إذا كانت المنحة متاحة.

وسيتم أيضا إستلام رسالة جوال على رقم المستفيد توضح المواعيد وآلية الصرف.

رابط فحص 100 دولار

ويمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن المنحة المالية القطرية عبر زيارة الموقع الإلكتروني من الرابط المتوفر، وبمجرد الدخول على الرابط المذكور يمكن بدء إدخال معلومات بطاقة الهوية والبيانات المتعلقة بالمستفيد واختيار أيقونة بحث ليتم الكشف عن نتيجة فحص المنحة وإظهار تفاصيلها.