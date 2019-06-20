رابط فحص 100 دولار من حماس| رابط فحص المنحة القطرية في غزة

يبحث الجميع عن رابط فحص 100 دولار من حماس، حيث بدأت فروع بنك البريد المختلفة داخل قطاع غزة بصرف الـ 100 دولار لأكثر من 100 ألف أسرة في قطاع غزة، وكان السفير القطري محمد العمادي قد أحضر 25 مليون دولار أثناء دخوله غزة لتوزيعها على الأسرة الفقيرة في القطاع، وقد بدأ صرف المنحة القطرية بالفعل منذ أيام، ونقدم لكم في السطور التالية رابط فحص 100 دولار من حماس، بكل الباحثين عنه للكشف عن أسماء المستفيدين من المنحة.

رابط فحص 100 دولار من حماس

بمجرد الإعلان عن بدء صرف المنحة القطرية تجمع المئات من المواطنين أمام البنوك لصرف المساعدة القطرية، وكان العمادي قد وصل يوم منذ أيام في ساعة متأخرة بصحبة حرمه إلى قطاع غزة، وذلك بعد وصول خالد الحردان نائب الوزير عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، كما أوضح السفير عن نيته لعقد اجتماعات هامة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبحث تثبيت التهدئة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في قطاع غزة والتي من أهم مشكلة أزمة الكهرباء.

الاستعلام عن 100 دولار من حماس

أعلن العمادي سفير قطر عن صرف مساعدات كثيرة لـ 100 ألف عائلة فقيرة داخل قطاع غزة على أن يتم صرف 100 دولار لكل عائلة منهم، وهذه الأموال هي جزء من التهدئة التي تحرص عليها فصائل المقومة مع قيادات الاحتلالات، وجاءت زيارة السفير بعد زيارة نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسم لتغيير الأوضاع الميدانية في القطاع، وللدخول على رابط فحص 100 دولار من حماس والكشف عن اسماء العائلات المستفيدة من موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات..