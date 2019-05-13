رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة السادسة 2019/5 برقم الهوية وزارة التنمية الاجتماعية mosa.gov.ps

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بدء تفعيل رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة السادسة 2019/5 برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وذلك بعد طول انتظار وترقب، وقد وصل فجر اليوم السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة تزامنا مع إعلان أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لغزة 2019، وسنوفر لكم رابط فحص المنحة القطرية لغزة 100 دولار الدفعة السادسة أسفل المقال الخاص بموقع وزارة التنمية الاجتماعية.

وسيتمكن الجميع من فحص المنحة القطرية لغزة 100 دولار الدفعة السادسة 2019 برقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال الدخول عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المعروف والمتبع أن منحة قطر لغزة يتم صرفها للأسر الفقيرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية حسب الترتيب الأبجدي.

رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة السادسة 2019/5

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية خلال التصريحات المعلنة مساء أمس أنه سيتم البدء بصرف منحة قطر لغزة لما يزيد عن 50 أسرة فقيرة في القطاع، وتأتي المساعدات النقدية من الدولة القطرية ضمن البرنامج المتبع والمتفق عليه لإعمار قطاع غزة من جديد بمشاركة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد حددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موعد بدء صرف المنحة القطرية لغزة في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء على مدار ثلاثة أيام متتالية.

المستفيدين من المنحة القطرية لغزة 100 دولار

نرفق لكم الآن رابط فحص 100 دولار من قطر الدفعة السادسة، والإطلاع على كشوف أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لغزة 100 دولار عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية وموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رابط فحص المنحة القطرية لغزة 100 دولار الدفعة السادسة هنا أو هنا.

والجدير بالذكر أن زيارة السفير القطري محمد العمادي تزامناً مع الوقت التي تسعى فيه قطر والأمم المتحدة لتفعيل التفاهمات من أجل تهدئة الأوضاع بين الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة في قطاع غزة.