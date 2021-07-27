رابط كويت مسافر للتسجيل قبل السفر عبر مطار الكويت kuwaitmosafer.gov.kw

أعلنت الحكومة الكويتية ان التسجيل على موقع كويت مسافر قبل السفر من وإلى مطار الكويت هو إجراء أساسي للعبور من المطار سواء للمواطن أو المقيم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة كويت مسافر، والتي يجب أن يكون المسافر من وإلى الكويت مسجل بها قبل 72 ساعة من رحلته الجوية، ويأتي تدشين تلك المنصة والموقع الإلكتروني، لتعزيز جهود دولة الكويت، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجميع.

رابط كويت مسافر

يمكنك تسجيل الدخول على منصة كويت مسافر بعر أحد حساباتك على مواقع التواصل الإجتماعي، في الواجهة الرئيسية للموقع، تجد أيقونة إضافة رحلة طيران، كما توجد على الموقع خدمات منصة بالسلامة للعمالة المنزلية في الكويت، رابط كويت مسافر هو:

https://kuwaitmosafer.gov.kw/

تشرف على كويت مسافر الهيئة العامة للطيران المدني، وتديره أحد الشركات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت، بيانات الجميع على الموقع تحظى بأعلى مستويات الأمان.