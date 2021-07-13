رابط كويت مسافر للتسجيل قبل السفر من وإلى المطار kuwaitmosafer.gov.kw

قررت الحكومة الكويتية، أنه يجب على كل مسافر يغادر أو يصل إلى مطار الكويت أن يقوم بالتسجيل على منصة كويت مسافر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط كويت مسافر، وخطوات التسجيل على الموقع، ودُشن هذا الموقع منذ منتصف العام الماضي، وهو موقع يخضع للإشراف الكامل من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، وتديره إحدى شركات الخدمات الأرضية المعتمدة بمطار الكويت.

خطوات التسجيل على موقع كويت مسافر

أول خطوة للتسجيل قبل السفر من وإلى الكويت هي الذهاب لموقع المنصة.

رابط كويت مسافر هو: kuwaitmosafer.gov.kw

إذا كنت تزور موقع كويت مسافر لأول مرة تختار “سجل حسابك الآن”، كما يمكنك تسجيل الدخول بحسابك على مواقع التواصل الاجتماعي.

تظهر لك بعد الدخول قائمة بالخدمات.

عند اختيار الخدمة المطلوبة تنتقل للصفحات التابعة لها، ومن تلك الخدمات الهامة “تسجيل رحلات الوصول مسبقًا”.

أضاف موقع كويت مسافر الكثير من طرق الدفع إلى جانب K-net.

رابط كويت مسافر

كما يمكنك من خلال منصة كويت مسافر معرفة الكثير من المعلومات الهامة التي سوف تساعدك خلال رحلة السفر، تلك المعلومات موجودة في قائمة متواجدة أعلى يسار الموقع، من تلك المعلومات الهامة قائمة فنادق الحجر الصحي في الكويت، وغيرها الكثير، رابط كويت مسافر هو:

kuwaitmosafer.gov.kw

يجب أن تتأكد من التسجيل على المنصة قبل 24 ساعة على الأقل من العودة أو المغادرة.