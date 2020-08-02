رابط كويت مسافر للتسجيل وإنهاء السفر ومغادرة مطار الكويت kuwaitmosafer.com

التسجيل في كويت مسافر هو أحد أهم ضوابط السفر ومغادرة مطار الكويت، حيث تتطلب إدارة المطار باركود كويت مسافر ضمن مستندات مغادرة المطار، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط كويت مسافر، وطريقة التسجيل في التطبيق، وطريقة الاستفادة من الخدمات التي تستطيع أن تحصل عليها إلكترونيًا وعن بُعد، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المطار، أو أي من الجهات الحكومية المرتبطة بإجراءات السفر من الكويت للخارج، وبرنامج كويت مسافر سهل الاستخدام على الجميع، ويتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

التسجيل على رابط كويت مسافر

تطبيق كويت مسافر هو موقع إلكتروني متاح للجميع على شبكة الإنترنت.

عند الذهاب إلى الموقع، تختار تسجيل الدخول.

ثم تختار إنشاء حساب جديد.

تقوم بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بك.

يتم تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ينتهي التسجيل على برنامج كويت مسافر بالحصول على كلمة المرور الخاصة بك.

تبدأ بعد ذلك بإنجاز المعاملات الخاصة بتجهيز إجراءات السفر إلكترونيًا عبر التطبيق.

رابط كويت مسافر المطار

يمكنك من خلال تطبيق كويت مسافر إنجاز عدد من الخدمات وأنت في المنزل، وهو يحقق التباعد الاجتماعي، ويمنع حدوث أي ازدحامات عند منافذ الخدمات الخاصة بالمطار والسفر، وخاصة خلال الوقت الحالي، كما يمكنك من خلال البرنامج شراء مجموعة من مستلزمات السفر وأنت في المنزل، رابط كويت مسافر هو:

kuwaitmosafer.com

هذا وقد أكدت الإدارة العامة للطيران المدني، بضرورة التسجيل في برنامج كويت مسافر قبل المغادرة عن طريق المطار.

