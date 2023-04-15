رابط مراحل التجنيس في تركيا للتتبع والاستعلام vatan.nvi.gov.tr

سهلت الحكومة التركية للأفراد الذين تقدموا بالفعل في إعتماد طلب الحصول على الجنسية متابعة مراحل التجنيس عن ‘طريق التتبع والاستعلام على الموقع المخصص لذلك، تهدف هذه الخدمة بشكل أساسي لتحقيق الشفافية والعدالة بحيث سوف يتم معرفة تفاصيل كل مرحلة ضمن إجراءات التدقيق والمعالجة على طلب التجنيس المُقدم للجهات المعنية في تركيا مما يسمح بتصحيح الوضع فيما يتعلق بالوثائق اللازمة وتلبية بعض الشروط قبل قرار قبول التجنيس بشكل نهائي.

رابط مراحل التجنيس في تركيا

الدخول إلى موقع https://vatan.nvi.gov.tr

اختيار اللغة العربية من الأعلى

إدخال رقم الطلب( رقم الطلب موجود في وثيقة التجنيس الخاصة بك)

إدخال تاريخ الميلاد

اختيار أيقونة Surgula الاستعلام للتأكد من البيانات المدخلة

بعد اختيار أيقونة التتبع ستظهر لك جميع مراحل التجنيس التي تحتاج إلى اجتيازها

يمكنك معرفة تفاصيل عن كل مرحلة باختيارها.

تتبع مراحل التجنيس

يمكن الاستعلام وتتبع حالة طلبات التجنيس لكافة المتقدمين من الرابط المباشر وهو رابط تابع لوزارة الداخلية التركية يسهل التحقق عن مراحل الطلب للمستعلمين بشكل دقيق وسريع.