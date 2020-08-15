رابط مستخرج السجل التجاري أونلاين موقع وزارة التجارة الإلكتروني الجديد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن للمراجعين الحصول على مستخرج السجل التجاري أون لاين إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الجديد، حيث يُتيح موقع وزارة التجارة الإلكتروني بالكويت الكثير من الخدمات أونلاين دون الحاجة إلى زيارة ومراجعة إدارات الوزارة شخصيًا، حيث يوفر النظام الإلكتروني الجديد الكثير من الوقت والجهد على المراجعين، موقع وزارة التجارة يقدم خدمات متنوعة للأفراد والشركات وأصحاب المشاريع في الدولة سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين.

رابط مستخرج السجل التجاري أونلاين الكويت

للحصول على مستخرج السجل التجاري، يتوجب على المراجع الكويتي وغير الكويتي زيارة موقع وزارة التجارة الإلكتروني، اختيار الخدمة المطلوبة سواء للشركة او صاحب مشروع، تحصل على المستخرج عند دفع الرسوم إلكترونيًا أونلاين، رابط الحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا الكويت هو:

http://eapp.moci.gov.kw/

كما يقدم موقع وزارة التجارة الإلكتروني الكويت خدمة إصدار لمن يهمه الأمر، وهي خدمة يطلبها الكثيرين.