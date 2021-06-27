“رابط مفعل” حجز موعد السفارة المصرية بالكويت مجاناً اونلاين https://egyconskwt

بشكل عام، يجب على ابناء الجالية المصرية في دولة الكويت أولاً الحصول على موعد مسبق لإتمام المعاملات في القنصلية او السفار المصرية وذلك عن طريق خدمة المواعيد للذهاب الى السفارة، في وقت ما كانت الطلبات مزدحمة لذلك سيتقصر على تقديم الخدمات التي لا يمكن اجرائها اونلاين على رابط السفارة، بما يتيح الاستفادة من الخدمة المطلوبة كاصدار الجوازات او تمديدها وشهادات الميلاد والقيودة المدنية.

موقع حجز مواعيد السفارة المصرية

موقع السفارة المصرية تم تطويره وتحديثه وضم اليه مختلف الخدمات، ليكون البوابة الالكترونية المهمة في تقديم خدمات الجاليات المصرية في الخارج، يساهم موقع السفارة في تحديث منظومة عمل تحتوى على قاعدة بيانات المواطنين ويسهل إضافة اي اسماء جديدة من المواليد إن وجدوا، ولذلك كانت لزاماً تنظيم المواعيد بهدف سرعة الانجاز وتقديم المعاملات المبكرة.

يتم الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية لقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت من هنا .

النقر على “حجز موعد ”.

العمل على إدخال البيانات التالية:

الإسم الشخصي كاملاً الرقم المدني الكويتي . رقم الهاتف . نوع المعاملة المطلوبة . البريد الإلكتروني لإمكانية إستقبال QR Code

تحديد اليوم والموعد المناسب للقدوم إلى مقر القنصلية .

النقر على “تسجيل ”.

الاحتفاظ بالكود من خلال تنزيله على الهاتف أو تصوير الشاشة .

وبهذا يتم حجز الموعد بنجاح ويصل إلى المتقدم رسالة بريد إلكتروني به كود الموعد، ويتم إبرازه بمجرد الوصول إلى مقر القنصلية.

رابط حجز موعد القنصلية المصرية في الكويت https://egyconskwt.com/

يمكن الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي للسفارة المصرية https://egyconskwt.com، ومنه يمكن الاستفادة من خدمات جديد اضيفت، حيث يتم توجيه الزائر للصفحة الرئيسية التي تضم اهم الخدمات التي تتطلب سرعة في طلبها- وسيكون على العملاء التقدم بحجز موعد الكتروني في اليوم والتوقيت المناسب له، لكي يصل في الوقت المحدد لمبنى السفارة لإكمال معاملاته او تسلم وثائقه التي سبق ان قدمها على موقع السفارة، مع ضرورة احضار الباركورد لإنجاح إتمام معاملاته بصفته من الجالية المصرية.