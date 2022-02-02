رابط منصة ألف تسجيل الدخول للتعلم عن بعد sso alef com

تعد منصات التعليم الإلكتروني إحدى طموحات الدول للمضي قُدماً في التعلّم عن بعّد ضمن خطط الارتقاء بالتعليم واستدامته، بحيث تسهل التفاعل بين المعلمين وطلابهم ضمن مساحة افتراضية من الفصول والحصص التي يتم بدئها، جنباً إلى جنب العديد من الأيقونات والمحتوى التعليمي وتوفير مقاطع فيديو تعليمية مما يجعل أدوات التعليم فعالة وأساساً في مراقبة تعلم الطلاب والوقوف على أدائهم ومشاركته مع أولياء الأمور- هذه المميزات كلها تجتمع في alef منصة ألف فدعونا نتناول رابط دخولها.

ألف

يسمح رابط منصة الف تسجيل الدخول، بالولوج الى المنصة التعليمية alef، وقد تكون مبتدئاً لأول مرة وتريد معرفة الدخول عبر رابط منصة الف التعليمية ، وهذا ما سوف نوضحه لضمان وصول الطالب الى هذه المنصة عبر البيانات التوضيحية في الأسفل

منصة ألف تسجيل الدخول

أولاً، اذهب الى الرابط التالي لمنصة الف في الصفحة الرئيسية يمين أعلى الصفحة سوف تجد أيقونة تسجيل الدخول قم بالضغط عليها الآن يتم نقلك الى واجهة تسجيل الدخول في حسابك على هذه المنصة كل ما عليك هو إدخال المعلومات في الحقول المخصصّة بما يتعلق باسم المستخدم او البريد الالكتروني ثم كلمة السر. بمجرد إدخال البيانات الموضحة أعلاه، اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” سيتم توجهيك بالدخول إلى النظام الأساسي لمنصة ألف.

ما هي منصة ألف التعليمية

alef منصة ألف، حائزة على العديد من الجوائز والتقييمات وهي تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة صممت بعناية لتطوير أساليب التعلم بشكل يواكب الرقمية الحديثة فهي كمنصة تعليمية مزودة بمجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية والمهنية لتظافر جهود المعلمين بالوصول لأعلى مستويات الكفاءة والدعم بإدخال أحدث وسائل التكنولوجيا لضمان سير الرحلة التعليمية وفق جودة عالية وتمكين الرقمية.

كيف تعمل أدوات منصة ألف alef التعليمية

تتضمن الإنتاج الرقمي الكافي ضمن مجالات مهمة في بيئة تعلم التي تحقق أقصى استفادة منه، بالإضافة الى التجارب التعليمية سهلة التشغيل مصممة على أساس عمق المعرفة والممارسات القائمة على الأدلة، ليس ذلك فحسب، حيث ترتبط المنصة بأنشطة تقييمية منتظمة، لغرض قياس الطالب على مراحل الفصول الدراسية بما يخص التحصيل، ودفعه إلى تطوير استراتيجيته في التعلم على أساس النتائج، والاستعداد لطرح الأسئلة ضمن محتوى يلبي المعايير الدولية لتوجيه الطلاب لوضع حلول لها والتي يأخذ في إنشاءها في الأصل أن تتضمن مستوى من الصعوبة المناسبة.

رابط منصة ألف التعليمية

أطلقت منصة ألف تحديث للرابط، فبعدما اشتكى الطلاب من عدم القدرة على الدخول فيها، فذلك لأن الرابط القديم لا يعمل، الآن يمكنكم الوصول إلى منصة ألف عبر الرابط الجديد، وبالانتقال الى رابط منصة ألف التعليمية يمكن البدء بتسجيل الدخول في alef باسم المستخدم المسجل مسبقاً، ثم كلمة السر، وهكذا تتم عملية الدخول في منصة الف التعليمية الرقمية.