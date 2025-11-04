رابط منصة راتبي moedu-ratiby.ur.gov.iq ديالي العراق للإطلاع على المرتبات والبيانات المالية

أعلنت وزارة التربية العراقية عبر المديرية العامة للتخطيط التربوي عن إطلاق منصة راتبي الإلكترونية، والتي تهدف إلى تمكين الملاكات التربوية من الاطلاع على بياناتهم المالية والإدارية بسهولة ودقة، ضمن مشروع متكامل لتطوير الخدمات الإلكترونية في محافظة ديالى.

منصة راتبي

أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية أن قسم الشؤون المالية – شعبة الدفع الإلكتروني في تربية ديالى هو الجهة المنفذة للمشروع، موضحاً أن منصة راتبي تمثل نظام رقمي مبتكر صمم خصيصاً لخدمة موظفي وزارة التربية في المحافظة، من خلال تمكينهم من الوصول المباشر إلى تفاصيل رواتبهم الشهرية والعلاوات السنوية والاستقطاعات والمخصصات إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية أو التعامل الورقي.

وأشار البيان إلى أن منصة راتبي الجديدة تأتي ضمن رؤية وزارة التربية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات الدفع والإدارة المالية للموظفين.

مميزات منصة moedu-ratiby.ur.gov.iq

تتميز منصة راتبي بتوفير خدمات رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، إذ يمكن للموظف من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي https://moedu-ratiby.ur.gov.iq/ الاستفادة من باقة من الخدمات، أبرزها:

الاطلاع على تفاصيل الراتب الشهري بدقة وشفافية.

معرفة العلاوة السنوية والترفيع بشكل فوري.

تحميل الاستمارات المالية والإدارية إلكترونيًا.

تحديث البيانات الشخصية دون الحاجة لمراجعة الدوائر.

الخدمة مجانية ومتاحة على مدار الساعة لجميع الموظفين.

وأكدت المديرية العامة للتخطيط التربوي أن المنصة تمثل خطوة متقدمة في أتمتة العمليات المالية داخل وزارة التربية، وتهدف إلى تقليل الأخطاء الورقية وتسريع تدفق المعلومات المالية بشكل آمن ودقيق، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الموظف والمؤسسة.

رابط المنصة

يمكن لموظفي وزارة التربية في محافظة ديالى الدخول إلى المنصة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة راتبي https://moedu-ratiby.ur.gov.iq والمتابعة.

تحديد الشهر والنسة.

استكمال البينات.

تسجيل الدخول.

تمثل منصة راتبي إنجازًا إداريًا وتقنيًا يعكس رؤية وزارة التربية في التحول نحو الحكومة الإلكترونية وتبني الحلول الذكية في إدارة الموارد البشرية والمالية. وتُعد المنصة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التكنولوجيا والإدارة، بما يضمن الشفافية، ويسهّل حياة الموظف، ويدعم المسار الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية في العراق.