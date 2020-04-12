رابط منصة زاد عُمان لتسويق منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأُسر المنتجة zaad.om

ننشر رابط منصة زاد عُمان لتسويق منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأُسر المنتجة ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان، حيث دشنت “ريادة” الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقع زاد عُماد لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصاحبات الأعمال المنزلية، ثم عرض منتجاتهم للبيع من خلال منصة زاد عُمان، حيث ستمتلك كل مؤسسة وكل صاحبة منتجات منزلية، نافذة لبيع منتجاتها على الموقع بكل سهولة ويُسر وعصرية.

تم تطوير موقع منصة زاد عُمان لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة مؤسسة واثق لتقنية المعلومات، هذا وتتيح منصة زاد عُمان التسجيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال التسجيل على الموقع مجانًا لأول 6 شهور، حيث ستمتلك كل مؤسسة ورائدة أعمال متجر إلكتروني على الموقع، لترويج منتجاتهم بصورة متميزة وعن بُعد، هذا ومن المرتقب أن تحقق المنصة نجاحًا كبيرًا.

رابط منصة زاد عُمان لتسويق منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

هذا وسوف تتم عملية البيع والشراء بالكامل عبر منصة زاد عُمان، حيث سيتم الدفع على الموقع إلكترونيًا بصورة آمنة تمامًا، كما يمكنك اختيار طريقة توصيل المنتج لمنزل، عبر خيارات متعددة، وأبرز الشركات المتخصصة في توصيل المنتجات في السلطنة، رابط منصة زاد عُمان هو:

https://zaad.om/

المرحلة الأولى بدأت رسميًا وهي مرحلة تسجيل المؤسسات والأسر المنتجة.

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