رابط منصة فخرنا لتوظيف العمالة الوطنية (وظائف الجمعيات التعاونية)

منصة فخرنا هي منصة وطنية تُقدمها الهيئة العامة للقوى الوطنية لتوظيف العمالة الوطنية، حيث تتمكن الشركات من خلال تلك المنصة من عرض الشواغر والفرص الوظيفية لديها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة فخرنا الكويتية لوظائف الجمعيات التعاونية 2023، حيث تبدأ الجمعيات التعاونية في عرض الفرص الوظيفية لديها على المنصة بداية من اليوم الأحد 23 يوليو 2023.

منصة فخرنا وخطة تكويت الجمعيات التعاونية

فتح رابط منصة فخرنا لشغل الوظائف في الجمعيات التعاونية الكويتية بداية من اليوم الأحد يأتي طبقًا لقرار مجلس الوزراء الكويتي بتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية، وقد كلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق هذا القرار، قرار مجلس الوزراء هذا جاء بناء على مقترح لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل بالكويت.



رابط منصة فخرنا لوظائف الجمعيات التعاونية

منصة فخرنا تُقدم فرص العمل لتوظيف العمالة الوطنية في الشركات، وتنضم مع الشركات إلى تلك المنصة الجمعيات التعاونية، سوف تقوم الجمعيات بالبحث عن الباحثين عن العمل عبر المنصة، سوف يكون هناك مقابلة شخصية لمن تنطبق عليهم الشروط، رابط منصة فخرنا لوظائف الجمعيات التعاونية بالكويت هو:

منصة فخرنا

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.