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رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت meta.e.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط منصة متى لحجز مواعيد السكنية والإطفاء رابط منصة متى لحجز مواعيد السكنية والإطفاء

حجز موعد الرعاية السكنية ورابط حجز مواعيد الإطفاء بالكويت، سوف يكون عبر موقع منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت، ومن المرتقب أن تنضم جهات حكومية أخرى للمنصة خلال الفترة القادمة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط منصة متى لحجز موعد للرعاية السكنية والإطفاء بالكويت وغيرها من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في الكويت، تأتي تلك الخطوة، لتطوير المنظومة الحكومية الكويتية، وتقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن والمقيم بالدولة.

رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت

حجز موعد منصة متى الكويتية سوف يكون عبر تسجيل وفتح حساب على هذا الموقع وتلك المنصة الواعدة والرائدة في تطوير الأداء الحكومي الكويتي، تسجيل منصة متى سوف يكون عبر بيانات طالب الحجز، وهو الرقم المسلسل للرقم المدني، والبريد الإلكتروني، والهاتف النقال، منصة متى تُقدم مع بداية تدشينها خدمة حجز موعد السكنية الكويتية، وخدمة حجز موعد إطفاء الكويت، رابط المنصة هو:
رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية
من المرتقب، ان تُحقق منصة متى، قفزة كبيرة في الأداء الحكومي الكويتي، حيث ستقلل خدمة حجز المواعيد الحكومية من فترة تواجد العميل في المقر الحكومي، كما ستكون المنصة أداة لمعرفة مدى إنجاز الأعمال ومصالح المواطنين والمقيمين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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