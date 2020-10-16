رابط منصة متى حجز موعد حكومي في الكويت meta.e.gov.kw

أصبح موقع منصة متى المركزية للمواعيد ركن أساسي في المعاملات مع الجهات الحكومية في دولة الكويت منذ منتصف عام 2020، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط منصة متى حجز موعد في الكويت، وخطوات التسجيل البسيطة عبر الموقع، وكيفية إنشاء حساب جديد على المنصة، ويمكنك من خلال منصة متى حجز موعد مع معظم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في دولة الكويت.

منصة متى حجز موعد حكومي

دشنت الكويت رابط منصة متى لحجز المواعيد لتعزيز خطتها وتوجها نحو التحول الرقمي الحكومي، حيث بدأت منصة متى في العمل خلال يوليو 2020 وضمت في البداية جهتين حكوميتين فقط، لكن المنصة الآن توسعت بشكل كبير جدًا لتضم معظم الجهات الحكومية، ومن المرتقب أن تقدم المنصة خدمة حجز المواعيد لكل الجهات الحكومية.

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نظام حجز المواعيد مع الجهات الحكومية حقق نجاح كبير في دولة الكويت، حيث ساهم بشكل كبير في تنظيم العمل داخل الدوائر الحكومية، وأضاف بصورة إيجابية على تحسن الخدمة الحكومية المقدمة.

كيفية إنشاء حساب جديد على منصة متى

1- أول خطوة هي الذهاب إلى موقع منصة متى.

2- رابط منصة متى حجز موعد في الكويت على شبكة الإنترنت هو: meta.e.gov.kw

3- من الصفحة الرئيسية تختار “التسجيل كمستخدم جديد”.

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4- تضع البيانات المطلوبة منك وهي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني.

5- توافق على الشروط والأحكام.

6- تقوم بإنشاء كلمة مرور جديدة خاصة بك للدخول على منصة متى للمواعيد.



خطوات حجز موعد منصة متى

الدخول على حسابك على منصة متى هو أول خطوات حجز موعد حكومي في الكويت.

يتم الدخول عن طريق الرقم المدني وكلمة المرور الخاصة بك.

تختار “البحث عن خدمات أخرى”.

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بعد ذلك تختار الوزارة أو الجهة الحكومية المراد مراجعتها.

تقوم بتحديد نوع المعاملة.

تحدد أقرب فرع لك لمراجعته.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

تصلك رسالة من منصة متى بها بيانات الحجز وباركود المراجعة.

رابط منصة متى حجز موعد حكومي في الكويت

موقع منصة متى هو موقع عصري حديث، تم تدشينه باستخدام أحدث التقنيات العصرية في هذا المجال، بيانات المراجعين على المنصة تحظى بأعلى درجات الأمان والخصوصية، من المرتقب أن تكون منصة متى هي أهم بوابة إلكترونية حكومية في الدولة، رابط منصة متى هو:

meta.e.gov.kw

على المراجع أن يحتفظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفه الجوال، حتى يعرضهم على موظف الاستقبال عند المراجعة.