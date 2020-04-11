رابط منصة معاكم لتسهيل عودة الكويتيين بالخارج Withyouauth.E.Gov.Kw

ننشر رابط منصة معاكم لتسهيل عودة الكويتيين بالخارج إلى أرض الوطن من جديد خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها جميع وكل دول العالم، حيث دشنت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (منصة معاكم) لتكون حلقة وصل عصرية للتواصل بين الكويتيين بالخارج، وكل وزارات ومؤسسات الدولة بالداخل، وتم تدشين الموقع بناء على التوجيهات الأميرية بتسهيل عودة الكويتيين العالقين عبر الخطوط الجوية الوطنية الكويتية في أقرب وقت.

من خلال رابط موقع معاكم لتسجيل وتسهيل عودة الكويتيين بالخارج إلى أرض الوطن، يمكن للراغبين في العودة للوطن من التسجيل بسهولة للتواصل مع الجهات المختصة، والتسجيل يكون متاح لحاملي جواز السفر الكويتي، حيث يتم التسجيل بالرقم المدني، ورقم الهاتف الجوال، وكود الدولة المتواجد بها الآن خارج دولة الكويت، هذا وتسعى الحكومة الكويتية، إلى توفير مطالب كل الكويتيين بالخارج للعودة إلى البلاد.

رابط منصة معاكم لعودة الكويتيين بالخارج

إذا كنت تدخل لأول مرة على رابط منصة معاكم لتسجيل الكويتيين بالخارج والراغبين في العودة إلى الوطني، عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد، حيث تختار هذا الخيار من الصفحة الرئيسية على موقع منصة معاكم، وإنشاء الحساب يتم بكل سهولة، رابط الموقع هو:

Withyouauth.E.Gov.Kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع في العودة إلى الكويت من خلال التسجيل عبر منصة معاكم.

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