رابط منظومة القروض السكنية للشباب 2022 ليبيا وطريقة التسجيل بالتفصيل

يسمح رابط منظومة القروض السكنية بتسجيل الدخول وعمل تسجيل جديد للتقديم على المنفعة ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة في ليبيا المتعلقة بالحصول على قطع أراضي بالإضافة الى قروض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري ونحن بدورنا ننشر شروط التسجيل وآلية التقديم في نظام القروض السكني للشباب 2022 بالتفصيل لكي تتحقق الفائدة للجميع.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب

فعلت الحكومية الليبية رابط مباشر لـ منظومة القروض السكنية وهذه خدمة تسمح بتقديم الطلب المتعلق بالقروض الممنوحة للشباب بشكل الكتروني بعد عمل تسجيل جديد ليكون لدى المستفيد حسابه الرسمي على المنظومة المذكورة، وبالوصول الى رابط نظام القروض السكني يمكن بدء تعبئة نموذج الطلب وإرفاق جميع الأوراق ضمن آلية التسجيل الالكتروني register في نظام القروض ثم الضغط على تقديم الطلب.

مبادرة إسكان الشباب مصرف الادخار

قطع الأراضي دخلت بالفعل حيز التنفيذ على مرحلتين للتوزيع، الممنوحة من حكومة الوحدة الوطنية، وتستهدف المرحلة الأولى توزيع 24 الف قطعة ارض ضمن المنطقة الشرقية والجنوبية وكذلك كلا المنطقتين الغربية والوسطي.

وفيما يخص القروض السكنية فقد تم التوافق بين حكومة الوحدة الوطنية وبنك الادخار الليبي على تخصيص مبلغ قدره 150,000 الف دينار ضمن المرحلة ألأولى التي تستهدف 25 الف مستفيد من المواطنين الليبيين.