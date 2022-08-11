رابط موقع المغلف الالكتروني هيئة المعلومات المدنية في الكويت e-envelope.paci.gov.kw

رابط موقع المغلف الالكتروني يحتاج الأفراد إلى انجاز خدمات مختلفة مرتبطة باستكمال الإجراءات القانونية في دولة الكويت وتفعيل الوثائق الرسمية وهو ما يقدمه موقع المغلف، بالحصول على تجديد البطاقة المدنية، يهدف هذا النظام للمغلف الالكتروني الى دمج مجموعة من الخدمات على موقع واحد ومنصة بعينها تساعد كثيرا في إتمام المعاملات من المنزل مثل تحديث الاسم اللاتيني لغير الكويتيين، بما يلغي المغلف الورقي المعمول به سابقاً في المكاتب التابعة لهيئة المعلومات المدنية في الكويت.

المغلف الالكتروني هيئة المعلومات المدنية

تنظر الكويت الى تقنية المعلومات كأساس لمواكبة عصر تكنولوجي يلبي تطلعات الحكومة في تسهيل الخدمات للمواطن الكويتي وكافة الأفراد المقيمين على أراضي الكويت من خلال التحول إلى الخدمات بشكل الكتروني الأمر الذي ينجز الخدمات المطلوبة من المنزل بإستخدام نموذج طلبات المغلف الالكتروني وما يتبعه من آليات سهلة في الإرسال، وبأقل جهد واقصر وقت في إتمام المعاملات المهمة أون لاين، هذا نظام، المغلف الالكتروني البطاقة المدنية، سيساعد كثيراً في تقليل التواجد في المكاتب التابعة إلى الهية العامة للمعلومات المدنية، من قبل الأشخاص المراجعين بالحضور الشخصي للاستفادة من أي خدمة تقدمها الهيئة لا سيما فيما يتعلق بإصدارات البطاقة المدنيةّ وبالتالي منع طوابير الانتظار أو الاكتظاظ داخل المبنى وهو الأمر الذي ينسجم مع خطة الدولة في مكافحة فيروس كوفيد19.

خدمات المغلف الالكتروني

المغلف الالكتروني البطاقة المدنية كان ولا يزال يفعل خدمات جديد على موقعه، وفي المجمل تأتي خدمات المغلف الأكثر أهمية التي يستفيد منها المواطنين والمقيمين في دولة الكويت على الشكل التالي:ـ

خدمة التجديد للكويتي: لتجديد بطاقة الفرد الكويتي او لتغير الصورة

خدمة التجديد لغير الكويتي: لتجديد بطاقة الفرد الغير الكويتي او لتغيير الصورة

استكمال بيانات مولود للكويتي وغير الكويتي

تحديث الاسم اللاتيني لغير الكويتي

تسجيل عمالة منزلية لأول مرة،: تسجيل عمالة منزلية لاستخراج البطاقة المدنية

تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي

تجديد البطاقة المدنية أون لاين

الإنتقال الى موقع المغلف الالكتروني التابع للهيئة العامة للمعلومات من الرابط المرفق أدناه.

يقوم المتعامل باختيار خدمة التجديد للبطاقة المدنية من قائمة الخدمات الموجودة في واجهة هذا الموقع.

البدء في إدخال الرقم المدني فضلاً عن الرقم المسلسل للبطاقة المدنية ويمكن التأكد منه من خلف المدون حيث يكون مدون وبارز للعين، في الخانات المخصصة لهم،

إضافة رقم الموبايل للمستفيد من خدمة تجديد البطاقة أون لاين، ويليه، النقر فوق خيار اضغط لإرسال رمز التحقق

إستلام رمز التحقق على رقم الموبايل المدخل وإدخاله في الخانة المناسبة ، أنقر فوق خيار اضغط للتأكد من الرمز والمتابعة.

إرفاق مستندات الهوية وهي صورة البطاقة المدنية أو جواز السفر الصادر حديثا لمن أكمل خمس سنوات. صورة شخصية فتوغرافية.

الموافقة على الشروط والتأكيد على البيانات من مقدم الطلب بالنقر على فوق استمرار ، ويمكن طباعة إيصال معاملة التجديد وبالتالي يستلم النظام طلب تجديد البطاقة المدنية عبر موقع المغلف الالكتروني.

رابط المغلف الالكتروني

يتم الولوج الى موقع المغلف الالكتروني من هنا، وهو الرابط الرسمي للمغلف الالكتروني في دولة الكويت التي أشرفت على تطويره وإطلاقه هيئة المعلومات المدنية مؤخراً، وبمجرد الدخول على رابط المغلف هذا يمكن البحث في الخدمات المقدمة من هيئة المعلومات المدنية مثل تجديد البطاقة المدنية أون لاين والنقر على أيقونات الخدمة المراد إنجازها بشكل الكتروني للمستفيد ومتابعة تضمين كافة المعلومات المطلوبة او المستندات في نموذج طلبات المغلف الالكتروني.