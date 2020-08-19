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رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020 سلطنة عُمان – ظهرت

بواسطة محمود عطا الله
رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد

ننشر رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد للعام الدراسي 2020 بعدما تم الكشف رسميًا عن موعد ظهور نتائج القبول بالتحديد، تظهر نتائج القبول الفرز الأول أيضًا عبر خدمة الرسائل النصية sms عبر هواتف الطلبة والطالبات المنتظرين ظهور النتيجة الآن، حيث تصل للطالب المقبول رسالة نصية بها الاسم او الرقم المدني والبرنامج المقبول فيه، يذكر أن مرحلة نتائج الفرز الأول، تليها مرحلة استكمال إجراءات التسجيل والتي تستمر حتى يوم 25 أغسطس 2020 الجاري.

رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020

تظهر نتائج القبول الموحد 2020 في سلطنة عُمان عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقال مركز القبول، ان خدمة الرسائل النصية لمعرفة نتيجة الفرز هي خدمة مساعدة، وأن المركز لا يتحمل مسؤولية عدم وصول رسالة إلى الطالب المقبول، وعلى الجميع التأكد من النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، رابط نتائج القبول الموحد 2020 الفرز الأول هو:
http://www.heac.gov.om/
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق مع المرحلة الجامعية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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