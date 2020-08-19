رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020 سلطنة عُمان – ظهرت

ننشر رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد للعام الدراسي 2020 بعدما تم الكشف رسميًا عن موعد ظهور نتائج القبول بالتحديد، تظهر نتائج القبول الفرز الأول أيضًا عبر خدمة الرسائل النصية sms عبر هواتف الطلبة والطالبات المنتظرين ظهور النتيجة الآن، حيث تصل للطالب المقبول رسالة نصية بها الاسم او الرقم المدني والبرنامج المقبول فيه، يذكر أن مرحلة نتائج الفرز الأول، تليها مرحلة استكمال إجراءات التسجيل والتي تستمر حتى يوم 25 أغسطس 2020 الجاري.

رابط نتائج الفرز الأول القبول الموحد 2020

تظهر نتائج القبول الموحد 2020 في سلطنة عُمان عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقال مركز القبول، ان خدمة الرسائل النصية لمعرفة نتيجة الفرز هي خدمة مساعدة، وأن المركز لا يتحمل مسؤولية عدم وصول رسالة إلى الطالب المقبول، وعلى الجميع التأكد من النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، رابط نتائج القبول الموحد 2020 الفرز الأول هو:

http://www.heac.gov.om/

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق مع المرحلة الجامعية.