رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019

معرض دمشق الدولي هو معرض يتم في دمشق في سوريا سنوياً منذ عام 1954ميلادياًّ, ويشترك به دول من جميع أنحاء العالم لذلك يُعتبر من أكبر المعارض في الشرق الأوسط, وهو معرض يهتم بالصناعة والتجارة والأنشطة التجارية وايضا الثقافة والفن, لانه تقام عليه مسرحيات تقدمها فرق مسرحية من مختلف الدول إلى جانب المهرجانات والحفلات الغنائيه لفنانين ومطربين من سوريا والدول العربية والعالمية, وكان أول معرض أقيم عام 1954 ميلادياً على مساحة 250 ألف متر مربع وبلغ عدد زواره أكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء العالم وشارك فيه ستة وعشرون دوله عربيه وأجنبيه وفتق نجاحه كل التوقعات, واستمر المعرض حينذاك لمدة شهر كامل وكان حدثاً تاريخياً ذاع صيته في جميع القارات.

مكان المعرض حالاً مختلف عن مكانه قديما فكان يتم في وسط مدينة دمشق بين متحف دمشق الوطني وسوق الأمويين على طول نهر بردى وكان يضم أجنحة ومسارح للحفلات الغنائيه واستراحات واماكن كثيره خضراء ونوافير مياه, أما المكان الحالي يتم داخل مدينه ارض المعارض الدوليه تم بنائها حديثاً مجهزة بأحدث نظم التكنولوجيا ووفق المعايير الدولية للمعارض على مساحة مليون ومائتي ألف متر مربع, وذلك بعد أن توقف المعرض نتيجه فترة الحرب الأهلية من عام 2011 حتى عام 2017 ميلادياً.

يانصيب معرض دمشق الدولي باستمرار منذ أن نشأ المعرض في الخمسينات على مدار العام بأشكال مختلفة ويتم السحب عليها اسبوعيا في يوم الثلاثاء من كل أسبوع على جوائز كبيرة تصل إلى ملايين الليرات السورية.

وتم يوم الثلاثاء الماضي السحب على اليانصيب الخاص بمعرض دمشق الدولي ولمعرفه نتيجه بطاقتك اضغط علي الرابط التالي:

وتستطيع مدينه أرض المعارض أن تقيم عدة معارض في آن واحد نظراً إلى مساحتها الكبيرة.