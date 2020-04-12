رابط نظام تصاريح التنقل بين المناطق والمدن السعودية خلال فترة منع التجول

يسأل عن رابط نظام تصاريح التنقل بين المدن بالمملكة الكثيرون ممن لديهم سبب طارئ واستثنائي دفعهم لطلب التصريح أثناء وقت منع التجول، وذلك منذ أن أعلنت مديرية الأمن العام عن تدشين موقع رابط تصاريح التنقل بين المناطق بالسعودية لمن لديهم سبب هام، ومنذ تدشينه شهد موقع طلب تصريح التنقل إقبال كبير للحصول عليه واستخراجه للتنقل من مدينة إلى أخرى، خلال الفترة الحالية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم.

تقديم طلب عبر رابط تصاريح التنقل بين المناطق بالمملكة يتم بكل سهولة ويسر، ويحق للمواطن والمُقيم بصورة شرعية بالسعودية التقدم بطلب الحصول على تصريح التنقل عبر الموقع الإلكتروني، حيث تتم كل الخطوات إلكترونيًا وعن بُعد حتى الحصول على التصريح بعد أن يقوم المختصين بالأمن العام بدراسة الطلب وأسبابه وفحص المستندات الدالة عن هذا السبب.

رابط نظام تصاريح التنقل بين المناطق

يبدأ التسجيل للحصول على تصريح التنقل بكتابة رقم الهاتف الجوال ورقم الهوية الوطنية للمواطن، وللمقيم يكتب رقم سجل الإقامة، يُرسل الموقع رسالة تحقق للهاتف الجوال، لتقوم بعد ذلك بكتابة بيانات الطلب، وسبب طلب التصريح، وترفع المستندات الدالة على ذلك، رابط تصاريح التنقل هو:

tanaqul.ecloud.sa

بعد تقديم الطلب للحصول على تصريح التنقل، تنتظر رد الأمن العام.

من مقالات الكاتب: