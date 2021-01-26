رابط نقل كفالة مادة 18 أون لاين – تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر

دشنت وزارة الداخلية الكويتية خدمة إلكترونية جديدة، وهي خدمة نقل الكفالة مادة 18 والتي تتم أون لاين عبر الموقع الرسمي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نقل الإقامة من كفيل إلة كفيل آخر في القطاع الخاص بالكويت، وتأتي خطوة الوزارة لتعزيز برنامج الكويت نحو التحول للحكومة الرقمية، حيث تتجه الداخلية للتوفير الوقت والجهد على المراجعين من خلال انجاز المعاملات إلكترونيًا أون لاين، هذا النهج الذي بدأ بصورة واضحة منذ بداية يوليو من العام الماضي.

رابط نقل كفالة مادة 18 أون لاين

بدأ المراجعون الراغبون في تحويل الإقامة من كفيل إلى كفيل آخر من انجاز تلك المعاملة إلكترونيًا في أول أيام عمل لتلك الخدمة أون لاين يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، ويتم النقل خلال دقائق معدودة بعد رفع المستندات المطلوبة لإنجاز تلك الخدمة، رابط نقل الكفالة مادة 18 القطاع الخاص في الكويت هو:

moi.gov.kw

جاء تدشين تلك الخدمة الجديدة وتحويل الإقامة مادة 18 بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة في دولة الكويت.