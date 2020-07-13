رابط وزارة الأوقاف الكويتية لحجز موعد

رابط حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية تم تدشينه رسميًا ليستقبل الحجوزات من الآن وتتم المراجعة بداية من يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 خلال المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها، هذا وقد تم إنشاء خدمة نظام حجز مواعيد الخدمات بوزارة الأوقاف الكويتية بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية الواردة بتعميم رقم 13 لسنة 2020، وطالبت الوزارة كافة مراجعيها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل مراجعة أيًا من إداراتها.

حجز موعد وزارة الأوقاف الكويتية للمراجعة

يوفر نظام حجز مواعيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراجعة سبعة من إدارات الوزارة، ومن ثم تحديد نوع الخدمة مع تلك الإدارة، كما يُتيح موقع وزارة الأوقاف الكويتية إمكانية الإستعلام عن حجز موعد عن طريق الرقم المدني لطالب المراجعة، هذا ويقدم الموقع خدمة حجز موعد لمراجعة إدارات: الشؤون الإدارية، الشؤون الهندسية، الشؤون الفنية، العلاقات الخارجية، الموارد البشرية، وخدمة حجز موعد إدارة مساجد العاصمة الكويت.

رابط حجز موعد وزارة الأوقاف

طريقة التسجيل لحجز موعد للأوقاف سهلة، حيث تقوم بتسجيل الرقم المدني، الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة، البريد الإلكتروني، الهاتف النقال، ثم تختار الإدارة المُراد مراجعتها ونوع الخدمة، رابط الحجز هو:

حجز موعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ومن خطوات الحجز اختيار موعد المراجعة اليوم والتوقيت، يُرسل لك الموقع رسالة تأكيد الحجز، وفي النهاية تحصل على باركود الأوقاف الكويتية والذي تُقدمه لموظفي الاستقبال بالإدارة المطلوبة.