رابط وزارة التجارة لحجز موعد جمعية تعاونية www.moci.shop

موقع وزارة التجارة والصناعة يبحث عنه الجميع في كل محافظات الدولة خلال الفترة الحالية من العام، بعد قرار منع دخول الجمعيات إلا لمن يحمل “الباركود”، رابط حجز موعد جمعية الجهراء وحولى وكل جمعيات الكويت من هنا، ورابط وزارة التجارة هذا يمنح باركود حجز مواعيد الأسواق الموازية بكل مناطق الكويت، وحجز مواعيد أسواق السمك والتموين وأسواق السمك، وغيرها من الأسواق، ويهدف تدشين نظام الحجز إلى منع حدوث أي ازدحامات للحفاظ على صحة الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت، نظام الحجز تم تدشينه منذ منتصف أبريل الماضي، واستمر خلال مايو وفترة منع التجول الكامل، وها هو يستمر في يونيو 2020 خلال فترة منع التجول الجزئي، وذلك بعدما حقق نجاح كبير.