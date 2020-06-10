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رابط وزارة التجارة لحجز موعد جمعية تعاونية www.moci.shop

بواسطة محمود عطا الله
موقع وزارة التجارة حجز موعد جمعية موقع وزارة التجارة حجز موعد جمعية

موقع وزارة التجارة والصناعة يبحث عنه الجميع في كل محافظات الدولة خلال الفترة الحالية من العام، بعد قرار منع دخول الجمعيات إلا لمن يحمل “الباركود”، رابط حجز موعد جمعية الجهراء وحولى وكل جمعيات الكويت من هنا، ورابط وزارة التجارة هذا يمنح باركود حجز مواعيد الأسواق الموازية بكل مناطق الكويت، وحجز مواعيد أسواق السمك والتموين وأسواق السمك، وغيرها من الأسواق، ويهدف تدشين نظام الحجز إلى منع حدوث أي ازدحامات للحفاظ على صحة الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت، نظام الحجز تم تدشينه منذ منتصف أبريل الماضي، واستمر خلال مايو وفترة منع التجول الكامل، وها هو يستمر في يونيو 2020 خلال فترة منع التجول الجزئي، وذلك بعدما حقق نجاح كبير.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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